इंदौर के साढ़े आठ करोड़ का अस्पताल तैयार, मरीजों के लिए रैंप बनाना भूल गया विभाग, आपात स्थिति में जोखिम में मरीजों की जान

नीरज व्यास, नईदुनिया इंदौर। शहर के नंदानगर क्षेत्र में बना चार मंजिला सरकारी सिविल अस्पताल निर्माण में हुई बड़ी लापरवाही के कारण चर्चा में है। साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ यह अस्पताल फरवरी महीने में शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इसमें मरीजों को ऊपरी मंजिलों पर ले जाने के लिए जरूरी रैंप का निर्माण ही नहीं किया गया।

सरकारी नियमों के अनुसार जिस भी अस्पताल में आईपीडी संचालित होती है, वहां रैंप होना अनिवार्य है। इसके बावजूद नई इमारत को बिना रैंप के हैंडओवर कर दिया गया और संचालन भी शुरू हो गया। जिम्मेदार अधिकारी अब तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है।

एक लिफ्ट के सहारे चल रहा 50 बिस्तरों का अस्पताल

नंदानगर सिविल अस्पताल 50 बिस्तरों का है, जहां हर समय 20 से 25 मरीज भर्ती रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या प्रसूता महिलाओं की होती है। अस्पताल में सीढ़ियों के अलावा मरीजों को ले जाने के लिए केवल एक ही लिफ्ट है। आगजनी या भूकंप जैसी आपात स्थिति में लिफ्ट बंद कर दी जाती है, ऐसे में मरीजों को नीचे लाने का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचता।

बेसमेंट में भरा पानी, घटिया निर्माण के भी आरोप

अस्पताल में सिर्फ रैंप की ही कमी नहीं है। नया निर्माण होने के बावजूद बारिश के मौसम में बेसमेंट में जमीन से पानी भर गया था, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

बची राशि से रैंप बनाने की तैयारी

जानकारी के अनुसार अस्पताल के निर्माण के लिए कुल 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जबकि निर्माण 8 करोड़ 66 लाख रुपये में पूरा हुआ है। अब जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि बची हुई राशि से अस्पताल में रैंप का निर्माण कराया जाएगा।