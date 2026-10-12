इंदौर में प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करवाने के नाम पर गैंगस्टर और साथियों ने की लाखों रुपये की वसूली

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रॉपर्टी विवाद का सेटलमेंट कराने के नाम पर गैंगस्टर सतीश पंवार उर्फ भाऊ और उसके साथियों द्वारा लाखों रुपये की वसूली करने का मामला सामने आया है। फरियादी राहुल यादव और विनोद सरेल ने क्राइम ब्रांच में शिकायत कर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों ने बैंक और यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं।

शिकायत में सतीश भाऊ के साथ रोहित बनासिया उर्फ सैनी और रवि चिकलीश के नाम भी बताए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रॉपर्टी विवाद खत्म कराने के लिए सतीश भाऊ के नाम पर रकम देने का दबाव बनाया गया। इसके बाद अलग-अलग माध्यमों से भुगतान किया गया। दस्तावेजों में कुल 3,29,998 रुपये के लेन-देन का रिकॉर्ड बताया गया है।