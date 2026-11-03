दीपावली पर घर पहुंचना हुआ महंगा, ट्रेनों में वेटिंग, बसों और फ्लाइट के किराये में दोगुना बढ़ोतरी

Edited By: Ramnath Mutkule

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दीपावली पर घर आने की तैयारियां कर रहे यात्रियों के लिए सफर आसान नहीं है। इस सप्ताह ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। इंदौर से कोलकाता, पुणे, मुंबई, दिल्ली सहित अन्य रूटों की ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जबकि कुछ तारीखों में सिग्रेट पोजीशन है।

दूसरी ओर, निजी बस संचालकों ने त्योहार की मांग को देखते हुए किराए में बढ़ोतरी कर दी है। फ्लाइट फेयर इस सप्ताह पहले ही हाई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के लिए 5 और 6 नवंबर के टिकट आम दिनों की अपेक्षा दोगुना तक पहुंच गए हैं।