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दीपावली पर घर पहुंचना हुआ महंगा, ट्रेनों में वेटिंग, बसों और फ्लाइट के किराये में दोगुना बढ़ोतरी

दीपावली पर घर आने की तैयारियां कर रहे यात्रियों के लिए सफर आसान नहीं है। इस सप्ताह ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है।

By Kuldeep BhawsarEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 09:49:36 AM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 09:49:36 AM (IST)
दीपावली पर घर पहुंचना हुआ महंगा, ट्रेनों में वेटिंग, बसों और फ्लाइट के किराये में दोगुना बढ़ोतरी
दीपावली पर घर पहुंचना हुआ महंगा। -एआई इमेज

HighLights

  1. त्योहार पर घर आने-जाने वालों को नहीं मिल रहे सस्ते साधन
  2. किराया ढाई गुना, फ्लाइट के टिकट 20 हजार रुपए तक
  3. इंदौर से कोलकाता, पुणे, मुंबई, दिल्ली सहित अन्य रूटों की ट्रेनों में लंबी वेटिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : दीपावली पर घर आने की तैयारियां कर रहे यात्रियों के लिए सफर आसान नहीं है। इस सप्ताह ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। इंदौर से कोलकाता, पुणे, मुंबई, दिल्ली सहित अन्य रूटों की ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जबकि कुछ तारीखों में सिग्रेट पोजीशन है।

दूसरी ओर, निजी बस संचालकों ने त्योहार की मांग को देखते हुए किराए में बढ़ोतरी कर दी है। फ्लाइट फेयर इस सप्ताह पहले ही हाई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के लिए 5 और 6 नवंबर के टिकट आम दिनों की अपेक्षा दोगुना तक पहुंच गए हैं।


दीपावली 8 नवंबर को है। ऐसे में 5, 6 और 7 नवंबर को सबसे ज्यादा दबाव है। ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों में सीटें फुल हैं।

ट्रेनों की स्थिति

  • इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस: 5 से 7 नवंबर तक वेटिंग 90 तक।

  • इंदौर-जबलपुर सुपरफास्ट: 4-5 नवंबर को सिग्रेट पोजीशन। 6 नवंबर को 193 तक वेटिंग।

  • शिप्रा एक्सप्रेस, इंदौर-हावड़ा: 5 नवंबर को सिग्रेट।

  • इसके अलावा इंदौर-मुंबई, इंदौर-पुणे सहित अन्य रूटों की ट्रेनों में भी वेटिंग काफी लंबी है।

फ्लाइट व किराया (रूट: इंदौर से 5-8 नवंबर तक)

  • दिल्ली: 7500 रुपए तक

  • मुंबई: 8500 रुपए तक

  • कोलकाता: 15,850 से 19,840 रुपए तक

  • चेन्नई: 8500-9500 रुपए तक

बसों में किराया ढाई गुना तक बढ़ा

वीडियो कोच बसों में भी किराया काफी हाई हो गया है। खासकर इंदौर से ग्वालियर, जयपुर, जबलपुर, अहमदाबाद और मुंबई जाने वाले रूटों पर। हालांकि वीडियो कोच बस संचालकों ने किराया बढ़ाने से इंकार किया।

बसों का किराया एक नजर में

रूट सामान्य किराया (₹ में) इस सप्ताह किराया (₹ में)

इंदौर-ग्वालियर

700 - 1,000

2,200 - 3,500

इंदौर-जयपुर

600 - 1,000

1,750 - 3,350

इंदौर-जबलपुर

800 - 1,100

2,000 - 2,800

इंदौर-अहमदाबाद

800 - 1,000

1,500 - 2,300

इंदौर-मुंबई

1,050 - 1,300

1,400 - 2,250

(जानकारी बुकिंग एजेंटों के अनुसार)

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