इंदौर सराफा बाजार, रतलाम सराफा बाजार और उज्जैन सराफा बाजार में धनतेरस पर सोने और चांदी के रेट जानिए यहां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कारोबारी संगठन कान्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) तथा इसके ज्वेलरी विंग आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) ने धनतेरस के अवसर पर देशभर में करीब 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के सोना-चांदी के व्यापार होने का अनुमान जताया है। लंबे समय के बाद व्यापारियों और ग्राहकों के चेहरे पर खुशी की चमक देखने को मिल रही है।
पिछले साल दीपावली के दौरान सोने की कीमत करीब 80 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन इस वर्ष बढ़कर 1,32,800 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है, जो करीब 65 प्रतिशत वृद्धि है। इसी प्रकार चांदी की कीमतें 2024 में 98 हजार रुपये प्रति किलोग्राम थी। जो अब 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई जो करीब 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
धनतेरस से दीपावली तक के त्योहारी सीजन में सबसे अधिक मांग बुलियन और सिक्कों की रहने की संभावना है। कामेक्स पर सोना वायदा उछलकर 4326 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा भी सुधर 54.05 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इससे भारतीय सराफा बाजारों मे भी धनतेरस के एक दिन पहले ही सोना 2100 रुपये उछलकर नई ऊंचाई 132800 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 3000 रुपये बढ़कर 170000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों से निवेशकों का उत्साह और बढ़ा, क्योंकि बाजार अक्टूबर में 25 आधार अंकों की कटौती और दिसंबर में एक और कटौती की उम्मीद कर रहे थे, जो तय मानी जा रही थी। कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4326 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4376, नीचे में 4276 डालर प्रति औंस और चांदी 54.05 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 54.45 डालर और नीचे में 53.14 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।
इंदौर में सुबह सोना केडबरी रवा नकद में रेट 130910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। शुक्रवार को यह 132800 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं सोना (आरटीजीएस) 133000 रुपये पर था, सोना 22 कैरेट 118000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा था। गुरुवार को सोना 130700 रुपये पर बंद हुआ। शुक्रवार को चांदी चौरसा 170000, चांदी आरटीजीएस 171000 चांदी टंच 170500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2000 रुपये प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 167000 रुपये पर बंद हुई थी।
रतलाम सराफा में शुक्रवार को चांदी चौरसा 171500, टंच 171600, सोना स्टैंडर्ड 132300 से 132250 रुपये रहा। (आरटीजीएस भाव)।
उज्जैन सराफा में शुक्रवार को सोना स्टैंडर्ड 132900, सोना रवा 132800, चांदी पाट 172000, चांदी टंच 171800, सिक्का 2200 रुपये रहा।