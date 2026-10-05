इंदौर में कचरे के साथ गलती से फेंका सोने का मंगलसूत्र, नगर निगम के कर्मचारियों ने ढूंढकर लौटाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नगर निगम के डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कर्मचारियों ने एक बार फिर ईमानदारी की मिसाल पेश की। कचरा ट्रांसफर स्टेशन के कर्मचारियों ने कचरे में गलती से चला गया महिला का सोने का मंगलसूत्र न केवल ढूंढा, बल्कि उसे सुरक्षित उसके मालिक को लौटा दिया।

जोन क्रमांक 04 के सीएसआइ विजय यादव ने बताया कि वार्ड क्रमांक 12 में वाहन क्रमांक एमपी-09 डीपी-2281 से प्रतिदिन कचरा संग्रहण होता है। ड्राइवर मोहित चौहान और हेल्पर हेमंत राजकुमार मिल क्षेत्र के न्यू रामनगर में कचरा संग्रहण कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला ने अपना गीला-सूखा कचरा वाहन में दिया था।