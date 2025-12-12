मेरी खबरें
    By Lokesh Solanki
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 07:32:33 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 07:36:23 PM (IST)
    Gold Silver Rate: इंदौर में चांदी में 6000 और सोने में 2900 रुपये की रिकार्ड तेजी
    सोने और चांदी के भाव।

    HighLights

    1. बांड खरीद योजना से कामेक्स पर कीमतें धातुएं उछली
    2. वायदा मार्केट में चांदी 2 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई
    3. भारतीय बाजारों मे सोने, चांदी की कीमतों में तेजी दिखी

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अमेरिका फेडरल रिजर्व (फेड) के हालिया ब्याज दर में कटौती और बांड खरीद कार्यक्रम (क्यूई) के फैसले से सोने-चांदी की कीमतों तूफानी तेजी देखने को मिली है। इस फैसले के बाद चांदी ने तो एक नया ही रिकार्ड स्तरों को छुआ है।

    एमसीएक्स वायदा मार्केट में चांदी 2 लाख प्रति किलो के आंकड़े को छु गई है। इधर, अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक कामेक्स पर सोना 108 डालर उछलकर 4328 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 221 सेंट बढ़कर 64.28 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।


    इसके चलते भारतीय बाजारों मे भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। इंदौर में सोना केडबरी 2900 रुपये उछलकर 132000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 6000 रुपये उछलकर 189000 रुपये प्रति किलो के नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई।

    चूंकि सोना और चांदी कोई ब्याज या लाभांश नहीं देते है, इस लिए जब पारंपरिक सुरक्षित निवेश (जैसे यूएस ट्रेजरी ब्रांड) कम रिटर्न देते है, तो निवेशक बुलियन मार्केट (सोना-चांदी) की ओर रुख करते है जिससे इनकी मांग और कीमतें बढ़ जाती है।फेड ने मुद्रा बाजार में स्थिरता लाने के लिए एक ब्रांड खरीद कार्यक्रम की भी घोषणा की, जिससे बाजार में तरलता (पैसों का प्रवाह) बढ़ी।

    इस अतिरिक्त तरलता ने भी सोने और चांदी की कीमतों को बढ़ावा दिया। 2025 में चांदी ने सोने से भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें लगभग 71 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सोने की वृद्धि लगभग 54 फीसद रही है। मजबूत औद्योगिक मांग और खदान उत्पादन में गिरावट भी चांदी की तेजी के प्रमुख कारण हैं।

    कॉमेक्स वायदा पर सोना वायदा बढ़कर 4220 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4247 डालर और नीचे में 4203 डालर प्रति औंस और चांदी 62.07 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 62.87 डालर और नीचे में 61.06 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव– सोना केडबरी रवा नकद में 132000 सोना (आरटीजीएस) 135300, सोना 22 कैरेट 120000 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) रहा। गुरुवार को सोना 129100 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 189000, चांदी आरटीजीएस 195000 चांदी टंच 189500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2000 रु. प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 183000 रु. पर बंद हुई थी।

