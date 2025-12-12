Gold Silver Rate: इंदौर में चांदी में 6000 और सोने में 2900 रुपये की रिकार्ड तेजी

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अमेरिका फेडरल रिजर्व (फेड) के हालिया ब्याज दर में कटौती और बांड खरीद कार्यक्रम (क्यूई) के फैसले से सोने-चांदी की कीमतों तूफानी तेजी देखने को मिली है। इस फैसले के बाद चांदी ने तो एक नया ही रिकार्ड स्तरों को छुआ है।

एमसीएक्स वायदा मार्केट में चांदी 2 लाख प्रति किलो के आंकड़े को छु गई है। इधर, अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक कामेक्स पर सोना 108 डालर उछलकर 4328 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 221 सेंट बढ़कर 64.28 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

इसके चलते भारतीय बाजारों मे भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। इंदौर में सोना केडबरी 2900 रुपये उछलकर 132000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 6000 रुपये उछलकर 189000 रुपये प्रति किलो के नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। चूंकि सोना और चांदी कोई ब्याज या लाभांश नहीं देते है, इस लिए जब पारंपरिक सुरक्षित निवेश (जैसे यूएस ट्रेजरी ब्रांड) कम रिटर्न देते है, तो निवेशक बुलियन मार्केट (सोना-चांदी) की ओर रुख करते है जिससे इनकी मांग और कीमतें बढ़ जाती है।फेड ने मुद्रा बाजार में स्थिरता लाने के लिए एक ब्रांड खरीद कार्यक्रम की भी घोषणा की, जिससे बाजार में तरलता (पैसों का प्रवाह) बढ़ी।