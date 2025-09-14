Indore के लोगों के लिए खुशखबरी... बेंगलुरु के लिए बेहतर होगी हवाई कनेक्टिविटी, मिलेगी छह उड़ानों की सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर से सर्वाधिक उड़ाने दिल्ली और मुंबई के लिए संचालित होती है, लेकिन अब बेंगलुरु के लिए भी हवाई कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होने जा रही है। स्टार एयर एयरलाइंस 16 सितंबर से इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ाने शुरू कर रही है। गोंदिया के लिए यह पहली सीधी उड़ान होगी, जबकि बेंगलुरु के लिए उड़ानों की संख्या छह हो जाएगी। इससे बेंगलुरु जाने और आने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में उड़ानों की सुविधा बेंगलुरु के लिए उपलब्ध होगी।

बेंगलुरु के लिए बेहतर होगी हवाई कनेक्टिविटी इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से करीब डेढ़ साल बाद स्टार एयर एयरलाइंस फिर से उड़ानें शुरू करने जा रही है। एयरलाइंस इस बार एक साथ दो शहरों महाराष्ट्र के गोंदिया और कर्नाटक के बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू करेगी। यह उड़ान विशेष तौर पर कनेक्टिंग होगी और सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालन होगा। विमान पहले बेंगलुरु से दोपहर 2.30 बजे उड़ान भरकर 4.30 बजे इंदौर पहुंचेगा और फिर 5.55 बजे गोंदिया पहुंचेगा।