Indore के लोगों के लिए खुशखबरी... बेंगलुरु के लिए बेहतर होगी हवाई कनेक्टिविटी, मिलेगी छह उड़ानों की सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर से सर्वाधिक उड़ाने दिल्ली और मुंबई के लिए संचालित होती है, लेकिन अब बेंगलुरु के लिए भी हवाई कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होने जा रही है। स्टार एयर एयरलाइंस 16 सितंबर से इंदौर से गोंदिया और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ाने शुरू कर रही है। गोंदिया के लिए यह पहली सीधी उड़ान होगी, जबकि बेंगलुरु के लिए उड़ानों की संख्या छह हो जाएगी। इससे बेंगलुरु जाने और आने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में उड़ानों की सुविधा बेंगलुरु के लिए उपलब्ध होगी।
इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से करीब डेढ़ साल बाद स्टार एयर एयरलाइंस फिर से उड़ानें शुरू करने जा रही है। एयरलाइंस इस बार एक साथ दो शहरों महाराष्ट्र के गोंदिया और कर्नाटक के बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू करेगी। यह उड़ान विशेष तौर पर कनेक्टिंग होगी और सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालन होगा। विमान पहले बेंगलुरु से दोपहर 2.30 बजे उड़ान भरकर 4.30 बजे इंदौर पहुंचेगा और फिर 5.55 बजे गोंदिया पहुंचेगा।
वापसी में गोंदिया से शाम 6.25 बजे रवाना होकर इंदौर आकर रात 9.45 बजे बेंगलुरु पहुंचेगा। यात्री दोनों शहरों के लिए बुकिंग करवा सकेंगे। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि एयरलाइंस के फिर से उड़ान शुरू करने से यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेगा। गोंदिया महाराष्ट्र का सीमावर्ती शहर होने से आसपास जाने वाले लोगों को बेहतर विकल्प मिलेगा। वहीं बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।
गोंदिया तीन राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। इससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावंर्ती शहरों की कनेक्टिविटी भी मिल सकेगी। उड़ान के लिए 72 सीटर विमान का उपयोग किया जाएगा। तीन साल पहले मार्च 2022 में इंदौर से गोंदिया के लिए उड़ान शुरू हुई थी, लेकिन कुछ दिन संचालन के बाद बंद हो गई थी। अब स्टार एयर फिर से इस हवाई मार्ग को शुरू कर रही है।
इंदौर से बेंगलुरु के लिए 16 सितंबर से छह उड़ाने संचालित होने लगेगी। इसमें तीन उड़ाने नियमित है और वहीं तीन उड़ाने सप्ताह तीन एवं चार दिन संचालित होगी। इंडिगो विमान कंपनी की दोपहर और शाम की तीन उड़ाने नियमित और सुबह की एक उड़ान सप्ताह में तीन दिन संचालित होती है। स्टार एयर सप्ताह में तीन दिन उड़ान संचालित करेगी। एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान भी सप्ताह में चार दिन संचालित होगी।