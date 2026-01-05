सरकारी लैब में भागीरथपुरा के पानी में बैक्टीरिया की पुष्टि, निजी लैब की रिपोर्ट बता रही शुद्ध

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 16 मौतों के बाद वहां से पानी के जो सैंपल लिए गए उनकी जांच अलग-अलग जगह की लैबोरेटरी में की गई। आश्चर्यजनक पहलू यह है कि दो सरकारी लैब में पानी में जानलेवा बैक्टीरिया होने की पुष्टि हुई लेकिन एक निजी लैब को पानी में कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। भागीरथपुरा में सप्लाई हुए पानी की जांच एमजीएम मेडिकल कॉलेज और नगर निगम की लैब के साथ एक निजी मेडिकल कॉलेज में हुई।

इनमें से एमजीएम और निगम की लैब में हुई जांच में बैक्टीरिया पाया गया, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेज की लैब की रिपोर्ट में पानी को शुद्ध बताया गया। इससे पहले सीएमएचओ डॉ. माधव हासानी ने स्वयं पुष्टि की थी कि पानी दूषित है और इसमें जानलेवा बैक्टीरिया भी पाया गया है। निजी लैब में सैंपल भेजने के संबंध में कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए है। वहीं, सीएमएचओ डॉ. हासानी ने कहा कि सैंपल हमने नहीं भेजे।