इंदौर के सराफा बाजार में जीएसटी का 'सर्जिकल स्ट्राइक', बाजार खुलते ही 3 बड़ी दुकानों पर टीम की दबिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राज्य के जीएसटी (एसजीएसटी) ने शनिवार को बाजार खुलते ही सराफा बाजार में गहनों के कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन विंग ने सोने-चांदी का व्यापार करने वाली तीन दुकानों पर छापा मारा। करीब 15 अधिकारियों की टीम सुबह से रात तक जांच में जुटी रही। जिन कारोबारियों पर जांच शुरू की गई उनमें जीवी आर्नामेंट, राजेंद्रमल गौरामल और श्रीमाल ज्वैलर्स के नाम शामिल है। बिना बिल के कारोबार करने और टैक्स चोरी की आशंका में जांच को शुरू किया गया है।

जीएसटी ने लंबे अरसे बाद गहनों के कारोबारियों को जांच के दायरे में शामिल किया है। सोने-चांदी के मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होता है। इसके साथ कीमती धातुएं के गहनों को बनाने पर लिए जाने वाले मैकिंग चार्ज पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है। सोने-चांदी की कीमतों में इस साल बेतहाशा तेजी आने के बाद उसके मूल्य के अनुसार टैक्स भी खुद-ब-खुद बढ़ गया है। ऐसे में जीएसटी विभाग को आशंका है कि बड़े पैमाने पर बिना बिल व्यापार किया जा रहा है। साथ ही टैक्स बचाने के लिए अंडर बिलिंग भी की जा रही है।