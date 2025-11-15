नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। भंवरकुआं पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा है जो राहगीरों पर एक्सीडेंट का आरोप लगाकर वसूली करता था। आरोपित ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पर आरोप लगाकर रुपयों की मांग की थी। लोगों ने उसकी पिटाई की और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लोगों ने वसूली जिहाद का आरोप लगाया है।

पुलिस के अनुसार घटना तीन इमली के समीप की है। वारदात हिंद रक्षक संगठन के कार्यकर्ता अनुराग रावत के साथ हुई थी। अनुराग ने पुलिस को बताया वह कार से जा रहा था।

बाइक पर आए दो युवकों ने टक्कर मारने का आरोप लगाया और रुपये मांगे। सूचना मिलने पर अन्य कार्यकर्ता पहुंच गए और एक आरोपित को मौके पर ही पकड़ लिया।

कार्यकर्ता पृथ्वी के अनुसार मुस्लिम युवक इसी तरह वसूली जिहाद में लिप्त है और व्यापारी व अन्य लोगों से रुपये वसूलते हैं।