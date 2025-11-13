MP News: ठंड से बचाने के लिए चिड़ियाघर में लगाए हीटर और बल्ब, बाघ-शेर को मिल रही खास सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में सर्द फिजाओं से वन्य प्राणियों और पक्षियों को बचाने की कवायद जू प्रबंधन द्वारा की गई। इसके लिए उनके खान-पान में बदलाव के साथ ही गर्म हवा देने वाले ब्लोअर, हीटर, बल्प लगाए गए है। इसके अतिरिक्त सुबह-शाम और रात को चलने वाली सर्द हवा से बचाने के लिए ग्रीन नेट से पिंजरों को ढका जा रहा है।

ठंड से बचाने के खास इंतजाम सांप घर, कुछओं के इनक्लोजर के साथ पक्षी विहार में किया गया है। शहर में उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते ठंड अपने तीखे तेवर दिखा रही है। इसके चलते ठंड के बढ़ने के साथ इनमें बढोत्तरी की जाएगी। आनेवाले दिन में शेरों के पिंजरे में लकड़ी फट्टे बिछाए जाएंगे ताकि फर्श की ठंडक उन्हे नुकसान न पहुंचाए।

हिरण को ठंडक से परेशानी न हो इसके लिए बाड़े में सूखी घास बिछौने के रूप में बिछाई गई है। 53 एकड़ में फैले चिड़ियाघर में 168 प्रजाति के वन्य प्राणी और दुर्लभ पक्षी है। इनकी संख्या 1350 से अधिक है। साथ ही 70 बाड़े भी है। 60 प्रजाति के वन्य प्राणी और पक्षी है। सांपों के लिए वुडन बाक्स के साथ ही 100 वाट के बल्प भी लगे है। सांप घर के 20 इन्क्लोजर में इतनी प्रजाति के सांप है। बाघ धूप सेक सके इसके लिए बाड़ों में पेंडों की कटाई छटाई की गई है।