इंदौर में कॉलेज परिसरों के साथ बायपास और उज्जैन रोड पर बनेंगे हेलीपैड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार अब हवाई कनेक्टिविटी को लेकर बड़े पैमाने पर काम करने जा रही है। प्रदेश के सभी जिला और तहसील मुख्यालयों पर हेलीपैड बनाए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति या वीआइपी मूवमेंट के दौरान तेजी से आवागमन हो सके। इस संबंध में मंगलवार को अपर मुख्य सचिव (विमानन) संजय कुमार शुक्ला ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक ली।

इंदौर के अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने बायपास और उज्जैन रोड के साथ सभी तहसील मुख्यालयों पर हेलीपैड बनाने के लिए स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए।

तहसीलों में हेलीपेड के लिए स्थान चिह्नित करने के निर्देश हेलीपैड बनाने को लेकर आयोजित बैठक में इंदौर से अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इंदौर में भंवरकुआं स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय परिसर और मूसाखेड़ी रिंग रोड स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर को हेलीपैड के लिए प्रस्तावित किया गया है। अपर मुख्य सचिव शुक्ला ने निर्देश दिए कि इंदौर में बायपास रोड और उज्जैन रोड स्थित अरविंदो परिसर में भी हेलीपैड के लिए स्थान देखे जाएं। उन्होंने सांवेर, देपालपुर, महू, राऊ और हातोद जैसी तहसीलों में भी हेलीपैड के लिए स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए।