नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एबी रोड बायपास के नियंत्रण क्षेत्र को लेकर बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की युगलपीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि आज दोपहर 12:50 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग के 105 मीटर से 150 मीटर के बीच के क्षेत्र में कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।