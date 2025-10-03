'तुम्हें भी मुसलमान बनना पड़ेगा', पान मसाला में नशा मिलाकर हिंदू युवती से दुष्कर्म, इंदौर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हिंदू युवती से दुष्कर्म कर मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विजयनगर पुलिस ने शाद सिद्दीकी के खिलाफ दुष्कर्म, मप्र धार्मिक स्वतंत्रा अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपित भोपाल की मछली गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। उसने पान मसाला में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती का वीडियो भी बना लिया था। पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीय युवती से दो साल पूर्व शाद सिद्दीकी से मुलाकात हुई थी।

नौकरी की तलाश में भोपाल गई थी युवती मूलत: जबलपुर निवासी युवती नौकरी की तलाश में भोपाल गई थी। शाद ने सचिन (हिंदू नाम) बताया और युवती से दोस्ती कर ली। उसने नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया और युवती से बात करने लगा। कुछ समय बाद युवती इंदौर आई और शीतल नगर में किराये से रहने लगी। 3 जनवरी को शाद युवती के रूम पर पहुंच गया। उसने गुटखा खिलाया और इसके बाद युवती को बेहोशी छाने लगी। बेसुध अवस्था में शाद ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक अवस्था में उसका वीडियो भी बना लिया। वह वीडियो और फोटो बहुप्रसारित करने की धमकी देकर अक्सर संबंध बनाने लगा।

युवती को जबरदस्ती बुर्का पहनाया पिछले महीने उसने शाद ने युवती को बुर्का पहनाया और रिश्तेदारों से मिलवाया। युवती द्वारा पूछने पर शाद ने कहा मैं मुस्लिम हूं। तुम्हें भी मुसलमान बनना पड़ेगा। वह इस्लाम स्वीकारने का दबाव बनाने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने मकान भी बदल लिया। बुधवार को शाद ने युवती को कॉल लगाया और ब्लैकमेल कर मिलने बुलाया। पीड़िता बाम्बे अस्पताल के समीप शाद से मिलने पहुंची तो नए मकान का पता पूछा। युवती द्वारा विरोध करने पर आरोपित शाद ने धमकाया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगा। उसने सरेराह युवती के साथ मारपीट कर दी। पीड़िता ने हिंदू संगठन और श्री राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों से मदद मांगी। गुरुवार रात मानसिंह राणावत सहित अन्य कार्यकर्ता थाना पहुंचे और शाद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। मोबाइल और सोने की चेन भी छीन कर ले गया शाद पीड़िता ने बयानों में बताया शाद ने उसके साथ धोखा किया है। वह खुद को भोपाल की मछली गैंग सदस्य बता कर धमकाता था।