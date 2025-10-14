इंदौर में हिट एंड रन... कार की टक्कर से मिनी ट्रक से भिड़ा छात्र, सिर फटने से मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निरंजनपुर के हिट एंड रन में 12वीं के छात्र महिराज यादव की मौत हो गई। वह स्कूटर से घर लौट रहा था। तेज रफ्तार में आए कार चालक ने स्कूटर को एसी टक्कर मारी कि वह उछल कर आगे खड़े मिनी ट्रक से टकरा गया। सिर में गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी दो दिन बाद मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार देर रात की है।

ऑटो चालक ने घरवालों को दी जानकारी सुखलिया निवासी 18 वर्षीय महिराज पुत्र सचिन यादव की मौत हुई है। सचिन 12वीं में पढ़ता था। उसके मामला अश्विनी इंदुलकर ने बताया वह देवास नाका पर रहने वाले दोस्त अंकित तिवारी से मिलने गया था। पौने नो बजे अश्विनी ने काल कर पूछा था कि घर पहुंचने में कितनी देर है। करीब पौन घंटे बाद भी घर न पहुंचने पर अश्विनी ने दोबारा कॉल लगाया तो एक ऑटो चालक ने फोन उठाया और कहा महिराज का एक्सिडेंट हुआ है। उसको उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लेकर जा रहे है।