मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में हिट एंड रन... कार की टक्कर से मिनी ट्रक से भिड़ा छात्र, सिर फटने से मौके पर मौत

    निरंजनपुर के हिट एंड रन में 12वीं के छात्र महिराज यादव की मौत हो गई। वह स्कूटर से घर लौट रहा था। तेज रफ्तार में आए कार चालक ने स्कूटर को एसी टक्कर मारी कि वह उछल कर आगे खड़े मिनी ट्रक से टकरा गया। सिर में गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी दो दिन बाद मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 10:48:15 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 10:48:15 PM (IST)
    इंदौर में हिट एंड रन... कार की टक्कर से मिनी ट्रक से भिड़ा छात्र, सिर फटने से मौके पर मौत
    इंदौर में हिट एंड रन

    HighLights

    1. अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गया कार चालक
    2. दो दिन बाद मौके पर पहुंचा जांच अधिकारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। निरंजनपुर के हिट एंड रन में 12वीं के छात्र महिराज यादव की मौत हो गई। वह स्कूटर से घर लौट रहा था। तेज रफ्तार में आए कार चालक ने स्कूटर को एसी टक्कर मारी कि वह उछल कर आगे खड़े मिनी ट्रक से टकरा गया। सिर में गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी दो दिन बाद मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार देर रात की है।

    ऑटो चालक ने घरवालों को दी जानकारी

    सुखलिया निवासी 18 वर्षीय महिराज पुत्र सचिन यादव की मौत हुई है। सचिन 12वीं में पढ़ता था। उसके मामला अश्विनी इंदुलकर ने बताया वह देवास नाका पर रहने वाले दोस्त अंकित तिवारी से मिलने गया था। पौने नो बजे अश्विनी ने काल कर पूछा था कि घर पहुंचने में कितनी देर है। करीब पौन घंटे बाद भी घर न पहुंचने पर अश्विनी ने दोबारा कॉल लगाया तो एक ऑटो चालक ने फोन उठाया और कहा महिराज का एक्सिडेंट हुआ है। उसको उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लेकर जा रहे है।


    8 अक्टूबर को ही था महिराज का जन्मदिन

    अश्विनी ने उन्हें सुखलिया स्थित बारोड अस्पताल ले जाने की सलाह दी। ऑटो चालक बारोड़ अस्पताल ले गया लेकिन डॉक्टर ने महिराज की स्थिति देख कर भर्ती करने से मना कर दिया। इसी बीच अश्विनी व स्वजन पहुंच गए और महिला को भंडारी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों की टीम ने कुछ देर बाद बता दिया कि महिराज की मौत हो चुकी है। परिचित गोपाल शर्मा के मुताबिक महिराज के पिता सचिन मंदिर की सेवा करते है। 8 अक्टूबर को ही महिराज का जन्मदिन मनाया था। वह 18 साल का हुआ था। पुलिस ने मंगलवार को कॉल लगाकर स्वजन को थाने बुलाया और मौके पर पहुंचे। विवेचक ने मौका देखा और आस पास के लोगों से हादसे के संबंध में जानकारी ली।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.