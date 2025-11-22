Hunting Game: खुद के खेतों में करवाता था हिरण का शिकार, शाजापुर से पकड़ा गया आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। काले हिरण के मांस की तस्करी और वन्यजीवों के शिकार के मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने पांचवें आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग एक साल से चल रहे इस प्रकरण में मध्य प्रदेश से की गई यह पहली गिरफ्तारी है। शाजापुर जिले के राघौखेड़ी गांव निवासी आजाद सिंह सोलंकी को आरोपित बनाया गया है। रिमांड के दौरान पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए। वह स्वयं के खेतों में गिरोह को बुलाकर हिरण का शिकार करवाता था।

आरोपित ने बताया कि इम्तियाज और सलमान ने उसके खेत से ही काले हिरण का शिकार किया था। एसटीएसएफ के मुताबिक आरोपी लंबे समय से शिकार और तस्करी की गतिविधियों में शामिल था। गिरोह के सदस्यों ने तीन से चार बार शाजापुर और आसपास के क्षेत्रों में भी वन्यजीवों का शिकार किया है। रिमांड समाप्त होने के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

शाजापुर निवासी आजाद सिंह सोलंकी कृषक है। 250 बीघा जमीन का मालिक है। इसके इलाके में हिरण और चीतल का मूवमेंट अधिक रहता है, जो गिरोह को शिकार के लिए बुलाता था।

यह जब्त हुआ सामान

65 किलो काले हिरण का मांस

1 देसी पिस्टल

3 जिंदा कारतूस

1 स्वीडिश बंदूक

4 मोबाइल फोन

1 वाहन

केपटाउन में भी कर चुका है शिकार

गिरफ्तार इम्तियाज के बारे में जांच टीम को पता चला है कि वह दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन में भी शिकार कर चुका है। वहां भी गिरोह के सदस्य सक्रिय हैं। तस्करी के बाद जानवरों की खाल विदेश में बेची जाती थी।

सलमान का मोबाइल अभी नहीं खुला

तस्करी के दौरान पकड़े गए तीन आरोपितों में से दो के मोबाइल फोन का डेटा खुल चुका है। इम्तियाज के मोबाइल से हिरण, चीतल, चिंकारा और बारहसिंगा के शिकार की तस्वीरें और 50 से अधिक वीडियो मिले हैं। सलमान का मोबाइल अब तक नहीं खुला है। वहीं जौहर हुसैन के मोबाइल में कोई संदिग्ध तस्वीरें नहीं मिलीं। सबाह ने वाट्सअप और टेलीग्राम की चैटिंग डिलीट कर दी। आजाद के फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

आर्म्स एक्ट की कार्रवाई नहीं

तस्करों के पास से एक देसी पिस्टल और एक स्वीडिश बंदूक जब्त की गई है, लेकिन वन विभाग ने इस संबंध में पुलिस को कोई पत्र नहीं लिखा। इसके चलते अब तक आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकी है।

कई उलझे हुए सवाल