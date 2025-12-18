मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पति निकला सीरियल रेपिस्ट, 5 लड़कियों को एक ही तरीके से बनाया शिकार

    मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का एड देने वाली युवतियों को बनाता था अपना निशाना। खुद को अफसर बनाकर युवतियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक महिला पुलिसकर ...और पढ़ें

    By Mukesh MangalEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 08:41:41 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 08:50:01 AM (IST)
    पति निकला सीरियल रेपिस्ट, 5 लड़कियों को एक ही तरीके से बनाया शिकार
    खुद को अफसर बताकर पांच शादी की, कोर्ट से सजा हुई तो खुला दुष्कर्म का राज। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. पुलिसकर्मी के साथ पति बनकर रह रहा था, तीन बच्चों का पिता भी निकला
    2. शादी डॉटकॉम के जरिए युवतियों से संपर्क करता था आरोपी
    3. पहले अपने जाल में फंसाकर संबंध बनाता, फिर शादी से इनकार कर देता

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शादी के नाम पर भरोसा जीता, फिर धोखा दिया, अंत में ऐसा राज खुला जिसने एक नहीं बल्कि कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। कई लड़कियों को गर्भवती होने पर पता चला पति बनकर साथ रहने वाला शख्स ‘सीरियल रेपिस्ट’ है। ताजा मामला एक पुलिसकर्मी से संबंधित है। उसे तो तब पता चला, जब कोर्ट से खबर आई कि आपके पति को दुष्कर्म के आरोप में दस साल की सजा सुनाई गई है।

    मूलत: राजगढ़ ब्यावरा निवासी इस दुष्कर्मी से पीड़िता की इसी वर्ष मार्च में शादी डॉटकॉम के माध्यम से मुलाकात हुई थी। खुद को खाद्य सुरक्षा अधिकारी और एक ही समाज का बताया। दोनों में बातचीत होने लगी और आरोपित युवती के घर पर आने-जाने लगा। खाद्य अफसर से रिश्ते की बात सुनकर युवती के स्वजन भी शादी के लिए राजी हो गए।


    शादी के लिए तैयार नहीं था

    आरोपित ने शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बना लिए। गर्भवती होने पर स्वजन चिंतित हुए और शादी का तकादा किया। आरोपित ने कहा कि अभी स्वजन राजी नहीं हैं, लेकिन वह शादी करने के लिए तैयार है। पीड़िता ने अपने स्वजन को बुलाया और एक महंगे गार्डन में शादी कर ली।

    अब दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान उसने प्रमोशन पाने के लिए घूस देने के लिए भी लड़की से लाखों रुपये ले लिए। 13 दिसंबर को अचानक लड़की के पास जिला कोर्ट से काल आया कि आपके पति को दुष्कर्म के केस में दस साल की सजा हो गई है। इसके बाद युवती कोर्ट पहुंची।

    वहां अफसरों ने बताया कि जिस व्यक्ति के साथ पत्नी बनकर रह रही हो, वह पांच लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। हीरानगर थाने में दर्ज एक केस में विशेष न्यायाधीश अनिता सिंह ने सजा सुनाई है। पीड़िता बुधवार रात संयोगितागंज थाने पहुंची और आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

    पांच लड़कियां और एक जैसा पैटर्न

    आरोपित मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का एड देने वाली युवतियों को ही निशाना बनाता था। हीरानगर थाने में केस दर्ज करवाने वाली युवती से भी शादी डॉटकॉम के माध्यम से परिचय हुआ था। उसे शादी कर ब्यावरा ले गया। पहली पत्नी बच्चों के साथ मिली तो धोखाधड़ी उजागर हुई। हीरानगर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, तब पता चला उसने चार शादी पहले से कर ली है।

    12वीं के छात्र पर दुष्कर्म का केस

    भंवरकुआं पुलिस ने 12वीं के छात्र के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। पीड़िता आठवीं कक्षा में पढ़ती है। उससे स्नैपचैट के माध्यम से तीन महीने पहले ही मुलाकात हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। टीआइ के मुताबिक छात्र ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। आरोपित और पीड़िता नाबालिग हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.