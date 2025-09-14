Blood Cancer Treatment: आईआईटी इंदौर ने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए नई दवा तकनीक की विकसित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर ने ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया के इलाज के लिए एक नई दवा तकनीक विकसित की है। ये तकनीक एल-एस्पेरेजिनेज(एक प्रकार का प्रोटीन, जिसका उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज के लिए कीमोथेरेपी दवा के रूप में किया जाता है) का नया इंजीनियर्ड वर्जन बताया गया है। दवा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (एएलएल) के इलाज पर केंद्रित है। यह बीमारी खून का एक गंभीर कैंसर है, जो अक्सर बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है।

एएलएल का इलाज फिलहाल एल-एस्पेरेजिनेज़ नामक दवा से किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या है कि मौजूदा दवाओं के उपयोग से मरीजों को कई गंभीर दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इनमें लिवर डैमेज, एलर्जी और नर्वस सिस्टम की गड़बड़ियां शामिल हैं।

यही वजह है कि बच्चों के लिए यह इलाज और भी कठिन हो जाता है। आईआईटी के अधिकारियों के मुताबिक इस तकनीक को अब डीके बायोफार्मा को सौंपा गया है ताकि दवा का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके और मरीजों तक पहुंचाया जा सके। क्लिनिकल टेस्ट में सुरक्षित और असरदार ब्लक कैंसर की इस दवा को आईआईटी इंदौर के बायोसाइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग ने प्रो. अविनाश सोनवणे और उनकी टीम ने तैयार की है। उन्होंने इस पर महीनों तक रिसर्च किया है। दवा को क्लिनिकल टेस्ट में अधिक सुरक्षित और असरदार पाया है। इसमें दुष्प्रभाव बहुत कम हैं, जिससे मरीज ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।