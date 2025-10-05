मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सेटेलाइट डेटा से जलाशयों के प्रदूषण की निगरानी, आईआईटी इंदौर ने विकसित किया एप

    इंदौर के आईआईटी ने 'वाटर क्वालिटी मानिटरिंग इंटरफेस' एप विकसित किया है, जो सेटेलाइट डेटा का उपयोग कर जलाशयों के प्रदूषण की निगरानी करता है। यह एप सेंटिनल-2 उपग्रह डेटा का उपयोग कर रियल टाइम में पानी की गुणवत्ता जांचता है। वेटलैंड की सेहत और प्रदूषण की निगरानी में मदद करेगा, रामसर साइट्स के संरक्षण में उपयोगी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 01:19:56 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 01:41:16 PM (IST)
    सेटेलाइट डेटा से जलाशयों के प्रदूषण की निगरानी, आईआईटी इंदौर ने विकसित किया एप
    एप के माध्यम से इस तरह दिखेगा डेटा।

    HighLights

    1. आईआईटी सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और छात्रों ने तैयार किया एप।
    2. यह वास्तविक समय में वेटलैंड की सेहत की निगरानी कर सकता है।
    3. तस्वीरों और क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से पानी की गुणवत्ता पर नजर रखता है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में यशवंत सागर और सिरपुर तालाब को रामसर साइट घोषित किया गया है। देशभर में मौजूद ऐसी रामसर साइट और वेटलैंड के रूप में शामिल जलाशयों के प्रदूषण और स्वास्थ्य की निगरानी अब सेटेलाइट से प्राप्त डेटा के आधार पर संभव होगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर (आईआईटी) के शोधार्थियों ने ‘वाटर क्वालिटी मानिटरिंग इंटरफेस’ नामक एप विकसित किया है, जो वास्तविक समय में वेटलैंड की सेहत की निगरानी कर सकता है। इससे वेटलैंड को प्रदूषण और अन्य खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। यह एप सेंटिनल-2 उपग्रह डेटा का उपयोग कर रियल टाइम डेटा के आधार पर इस समस्या का समाधान कर सकता है।

    वाटर क्वालिटी मानिटरिंग इंटरफेस सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मनीष कुमार गोयल और उनके छात्र विजय जैन ने तैयार किया है। यह सेटेलाइट की तस्वीरों और क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से पानी की गुणवत्ता पर नजर रखता है। इसके माध्यम से यह पोषक तत्वों की अधिकता (यूट्रोफिकेशन) और मैलापन (टर्बिडिटी) जैसी समस्याओं की पहचान उनके गंभीर होने से पहले ही कर लेता है। यूट्रोफिकेशन की अत्यधिक वृद्धि से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियों और अन्य जीवों की मृत्यु होने की आशंका रहती है। वहीं, टर्बिडिटी के कारण पानी गंदला या धुंधला दिखाई देता है।

    इन सूचकांकों की गणना

    - एनडीसीआई (क्लोरोफिल मात्रा, सुपोषण)

    - एनडीटीआई (मैलापन का स्तर)

    - एनडीडब्ल्यूआई (मीठे पानी की उपलब्धता)

    - एनडीएमआई (जलीय वनस्पति में नमी)

    एप से मिलने वाले लाभ

    • प्रदूषण, शैवाल वृद्धि या जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का मैन्युअल परीक्षण की तुलना में तेजी से पता लगाता है।

    • निश्शुल्क उपग्रह डेटा और ओपन-सोर्स प्लेटफार्म का उपयोग करता है, जिससे महंगे उपकरणों की आवश्यकता कम हो जाती है।

    • इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि स्थानीय समुदाय, गैर-सरकारी संगठन और गैर-विशेषज्ञ भी इसका उपयोग कर सकें।

    • आक्रामक प्रजातियों के प्रसार या प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें रोकने में मदद कर सकती है।

    • इसे भारत के सभी वेटलैंड क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।

    फैक्ट फाइल

    • भारत में एक करोड़ 59 लाख मिलियन हेक्टेयर आर्द्रभूमियां

    • यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग पांच प्रतिशत

    • 93 क्षेत्रों को रामसर घोषित किया गया

    • यह साइट 10 लाख 36 हजार हेक्टेयर में फैली हैं

    प्रदूषण की घटनाओं पर तुरंत अलर्ट देना होगा संभव

    naidunia_image

    हमारा उपकरण वास्तविक समय का डेटा प्रदान करता है जिसका उपयोग उभरते खतरों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। भविष्य में इस एप को और बेहतर बनाने की योजना है, जिसमें जल गुणवत्ता के और भी मापदंड शामिल किए जाएंगे और प्रदूषण की घटनाओं पर तुरंत अलर्ट देना संभव होगा। - प्रो. मनीष कुमार गोयल, सिविल इंजीनियरिंग विभाग

    आईआईटी इंदौर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है

    यह नवाचार सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने की आईआईटी इंदौर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्थिरता के संयोजन से, यह उपकरण अधिकारियों और समुदायों को हमारे महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाता है। - प्रो. सुहास जोशी, निदेशक, आईआईटी इंदौर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.