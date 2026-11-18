नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहरों में बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने के साथ उसका उपयोग निर्माण कार्यों में कैसे किया जा सकता है, इस पर आईआईटी इंदौर में मंथन शुरू हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी इंदौर) और साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी आफ श्रीलंका के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार से पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई।

इसमें ठोस कचरे को उपयोगी निर्माण सामग्री में बदलने और उससे सड़क, पुल, फुटपाथ व भवन बनाने की नई तकनीकों पर चर्चा की जा रही है। कार्यशाला का विषय 'सतत निर्माण में ठोस अपशिष्ट का उपयोग' रखा गया है। इसमें नैनो टेक्नोलाजी और जियोपालिमर तकनीक के माध्यम से कचरे को निर्माण सामग्री में बदलने के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।