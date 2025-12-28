इंदौर में अवैध संबंधों का खौफनाक अंत, विरोध करने पर ड्राइवर पति ने की पत्नी की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की हत्या करने वाले ड्राइवर को लसूड़िया पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपित का एक अन्य महिला से संबंध है। पत्नी द्वारा विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार निरंजनपुर निवासी संगीता चौहान की उसके पति रमेश चौहान द्वारा हत्या कर दी थी। आरोपित शव छोड़ कर भाग गया था।

अन्य महिला के कारण संगीता से हुआ था विवाद बेटों द्वारा पुलिस को सूचना दी और रमेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। शनिवार रात पुलिस ने रमेश को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने संगीता की हत्या करना स्वीकार लिया। रमेश ने बताया पत्नी सिलाई का काम करती थी। वह वाहन चलाता था। एक अन्य महिला के कारण संगीता से विवाद हुआ था। उसने सिर पर भारी वस्तु से हमला कर संगीता की हत्या कर दी।