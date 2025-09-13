इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग करने वाले अनवर कादरी के मकानों की जांच निगम ने दबाई,पुलिस ने दूसरा पत्र भेजा

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। हिंदू युवतियों का शौषण करने वाले मुस्लिम युवकों को फंडिंग करने वाले अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत की फाइल नगर निगम ने दबा दी। पुलिस ने मकान और अवैध निर्माण की जांच के लिए दोबारा चिट्ठी भेजी है।
अनवर कादरी की पुलिस ने दो संपत्ति की जानकारी भी जुटा ली थी। एक मकान भिस्ती मोहल्ला और एक सदर बाजार(मेन) में है। एक मकान उसकी पत्नी जुलेखा और दूसरा अनवर के नाम से है। एक मकान में स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन हुआ है। जिम और रेस्त्रां खोला गया है। पुलिस ने उसके संबंध में भी एक महीने पूर्व ही नगर निगम को पत्र लिखा था।
निगम अफसरों को अवैध निर्माण की जांच कर कार्रवाई कर लेनी थी। पुलिस ने अब दोबारा निगम को चिट्ठी लिखी है। अनवर फिलहाल जेल में बंद है और उसके खिलाफ बाणगंगा में लव जिहाद के आरोपितों को आर्थिक मदद करने और सदर बाजार में फर्जी दस्तावेजों से आर्म्स लाइसेंस बनवाने का केस दर्ज है। जबकि खजराना में जमीन की हेराफेरी का मामला दर्ज हो चुका है।