मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग करने वाले अनवर कादरी के मकानों की जांच निगम ने दबाई,पुलिस ने दूसरा पत्र भेजा

    अनवर कादरी की पुलिस ने दो संपत्ति की जानकारी भी जुटा ली थी। एक मकान भिस्ती मोहल्ला और एक सदर बाजार(मेन) में है। एक मकान उसकी पत्नी जुलेखा और दूसरा अनवर के नाम से है। एक मकान में स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन हुआ है। जिम और रेस्त्रां खोला गया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 08:31:47 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 08:37:19 PM (IST)
    इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग करने वाले अनवर कादरी के मकानों की जांच निगम ने दबाई,पुलिस ने दूसरा पत्र भेजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। हिंदू युवतियों का शौषण करने वाले मुस्लिम युवकों को फंडिंग करने वाले अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत की फाइल नगर निगम ने दबा दी। पुलिस ने मकान और अवैध निर्माण की जांच के लिए दोबारा चिट्ठी भेजी है।

    अनवर कादरी की पुलिस ने दो संपत्ति की जानकारी भी जुटा ली थी। एक मकान भिस्ती मोहल्ला और एक सदर बाजार(मेन) में है। एक मकान उसकी पत्नी जुलेखा और दूसरा अनवर के नाम से है। एक मकान में स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन हुआ है। जिम और रेस्त्रां खोला गया है। पुलिस ने उसके संबंध में भी एक महीने पूर्व ही नगर निगम को पत्र लिखा था।

    naidunia_image

    निगम अफसरों को अवैध निर्माण की जांच कर कार्रवाई कर लेनी थी। पुलिस ने अब दोबारा निगम को चिट्ठी लिखी है। अनवर फिलहाल जेल में बंद है और उसके खिलाफ बाणगंगा में लव जिहाद के आरोपितों को आर्थिक मदद करने और सदर बाजार में फर्जी दस्तावेजों से आर्म्स लाइसेंस बनवाने का केस दर्ज है। जबकि खजराना में जमीन की हेराफेरी का मामला दर्ज हो चुका है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.