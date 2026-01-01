इंदौर में बैंककर्मी से वर्क फ्रॅाम होम का झांसा देकर साढ़े नौ लाख ठगे

इंदौर। एनबीएफसी बैंक के मैनेजर आशीष मिश्रा साइबर ठगी के शिकार हो गए। ठग ने वर्कफ्रोम का झांसा देकर 9 लाख 47 हजार रुपये ठग लिए। गांधीनगर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है।

टीआई अनिल यादव के मुताबिक गोमटेश सिटी निवासी आशीष विजयनगर शाखा में क्रेडिट मैनेजर है। 24 नवंबर को मोबाइल पर अनजान वाट्सएप नंबर से काॅल आया था। आरोपित ने वर्क फ्राॅम होम का झांसा देकर बात की।

आरोपित ने टेलीग्राम एप इंस्टाल करवा लिया था। उसने निवेश के लिए शुरुआत में 4 बार प्री पेड टास्क दिया था। आरोपित ने 21 हजार 506 रुपये का निवेश करवाया।

रुपये निकालने के लिए पांच बार का नया टास्क दिया। आरोपित ने आशीष और उसके पिता विजय मिश्रा के खाते से 9 लाख 47 हजार रुपये जमा करवा लिए।