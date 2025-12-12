Indore में 'जय रणजीत' के जयघोष के साथ निकली स्वर्ण रथ पर प्रभातफेरी, 6 लाख भक्तों ने किए बाबा के दर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक बन चुकी रणजीत अष्टमी की प्रभातफेरी शुक्रवार को एक बार फिर उल्लास से निकली गई। इस आस्था के संगम में जिधर-नजर घूमाओं उधर बाबा के भक्त नजर आ रहे थे। बड़े-बुजुर्ग के साथ युवा, बच्चे, महिला और युवतियां का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसमें सनातन संस्कृति की गौरवान्वित करने वाली गाथा कहती झांकियां और संकट हरने वाले राम भक्त हनुमान के कई स्वरूप नजर आए।

झांकियां भी खासा आकर्षण का केंद्र बनी वाहन और मंच पर बाहुबलि हनुमान, दास हनुमान, बाल हनुमान पंचमुखी हनुमान नजर आए। मां अजनी की गोद में बाल हनुमान और राम दरबार को देखकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस वर्ष किए जा रहे नवाचार में दो नवीन विषयों पर बनी झांकियों भी खासा आकर्षण का केंद्र बनी। माता अंजनी की गोद में बाल स्वरूप में हनुमान के साथ ही एक अन्य झांकी में राम राज्य की कल्पना को दर्शाया गया था। रणजीत बाबा के रथ को 500 सदस्य पारंपरिक वेशभूषा में खींच रहे थे। प्रभातफेरी निकलने से पहले उसकी तैयारी रात भर की गई।