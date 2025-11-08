Indore में नई कार ने तीन घरों की खुशियां रौंदी, कॉलेज के दो छात्रों की मौत, एक गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के स्कीम-78 क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक कार ने दो छात्रों की जान ले ली। गंभीर रुप से घायल एक छात्र अस्पताल में भर्ती है। निजी कॉलेज में पढ़ने वाले तीनों छात्र बाइक से जा रहे थे। अचानक तेज स्पीड में काले रंग की कार आई और बाइक को टक्कर मार कर 50 फीट दूर घसीट कर ले गई। मृतक एक छात्र पूर्व पार्षद का बेटा है।
लसूड़िया पुलिस के अनुसार घटना रात करीब 2 बजे लाइफ केयर अस्पताल (एलसीएच) के सामने की है। प्रेस्टिज कॉलेज के छात्र कृष्णपाल सिंह तंवर दोस्त आयुष राठौर और श्रेयांश राठौर के साथ बाइक (एमपी 09क्यूजेड 0714) से जा रहा था। पेट्रोल पंप के समीप बने डिवाइडर से निकले ही थे कि नक्षत्र गार्डन की ओर से आई काले रंग की कार ने चपेट में ले लिया। चालक कार पर नियंत्रण नहीं कर सका और बाइक को टक्कर मारी और घसीटते हुए ले गया। हादसे में 20 वर्षीय कृष्णपाल और 20 वर्षीय आयुष राठौर की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा साथी श्रेयांश गंभीर रुप से घायल हो गया।
सूचना मिलते ही रात्री गश्त कर रहे जोन-1 के एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा और परदेशीपुरा की एसीपी हिमानी मिश्रा मौके पर पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कार में चार युवक बैठे थे तो हादसे के बाद कूद कर फरार हो गए। टीआइ तारेश सोनी के मुताबिक तीनों छात्र खंडवा जिले के रहने वाले है। मूंदी निवासी आयुष के पिता अजय राठौर बीजेपी नेता है और पार्षद रह चुके है। उनका कंस्ट्रक्शन संबंधित कारोबार भी है। आयुष उनका दूसरे नंबर का बेटा था। कृष्णपाल के पिता जीवन सिंह तंवर किसान है। जबकि घायल श्रेयांश के पिता नवीन राठौर कांग्रेस नेता है और पार्षद भी रह चुके है।
सुबह तीनों छात्रों के स्वजन इंदौर पहुंच गए और उनकी मौजूदगी में ही तीनों के शवों का एमवाय अस्पताल में पोस्टमॉर्टम करवाया। स्वजन ने बताया कृष्णपाल (छैंगावं) और आयुष को बीटेक और श्रेयांश को कानून की पढ़ाई करने गांव से शहर भेजा था। इस घटना ने तीन घरों की खुशियां छीन ली।
लाइफ केयर हॉस्पिटल (एलसीएच) के डाक्टर और कर्मचारियों की असंवेनशीलता सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कार की टक्कर से छात्र उछल कर अस्पताल के बाहर आकर गिरे थे। छात्र काफी देर तक घायल अवस्था में पड़े रहे पर अस्पताल से न डाक्टर बाहर आए न कर्मचारियों ने संवेदनशीलता दिखाई। करीब 20 मिनट बाद पुलिस अफसरों के पहुंचने पर फटकार लगाई और तीनों को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि दो छात्रों की मौत हो चुकी थी। प्रबंधन ने स्ट्रेचर देने में भी देरी कर दी। मौके पर पहुंचे रिश्तेदारों ने भी अस्पताल प्रबंधन का विरोध किया।
कार एकदम नई है। उसपर आगे माला भी टंगी हुई थी। बोनट पर रिबिन बंधा हुआ था। संभवतः युवक पार्टी कर लौट रहे थे। कट से अचानक बाइक सामने आई गई और चालक गति पर नियंत्रण नहीं सका। पुलिस के मुताबिक कार को जब्त कर लिया गया है।