इंदौर में सोना 1 लाख 39 हजार, चांदी 2 लाख 10 हजार पर

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोने-चांदी के दाम हर दिन नया रिकार्ड बना रहे हैं। मंगलवार को कामेक्स पर सोना-चांदी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया क्योंकि अमेरिका और वैनेजुएला के बीच बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनाव के कारण सुरक्षित पनाहगाह की मांग बढ़ गई है।

वहीं साल के अंत की छुटिटयों के कारण व्यापार की मात्रा कम होने के बावजूद सोने-चांदी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मंगलवार को कामेक्स पर सोना वायदा 72 डालर उछलकर 4480 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 40 सेंट बढ़कर 69.48 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार को इंदौर मार्केट में सोना केडबरी 4000 रुपये उछलकर 139000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 6200 रुपये उछलकर 210000 रुपये प्रति किलो के नई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ज्वेलर्स का मानना है कि अमेरिकी नौसेना द्वारा दक्षिण अमेरिकी देश से जुड़े तीसरे तेल टैंकर को जब्त करने का प्रयास करने के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़े तनाव के कारण हेवन-लिंक्ड सोने और चांदी कीमती धातुओं की मांग बढ़ गई है।