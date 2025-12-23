मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में सोना 1 लाख 39 हजार, चांदी 2 लाख 10 हजार पर

    इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार को इंदौर मार्केट में सोना केडबरी 4000 रुपये उछलकर 139000 ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 07:39:30 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 07:50:14 PM (IST)
    इंदौर में सोना 1 लाख 39 हजार, चांदी 2 लाख 10 हजार पर
    इंदौर में सोने और चांदी के दाम।

    HighLights

    1. व्यापार की मात्रा कम होने के बावजूद सोने-चांदी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है
    2. मंगलवार को कामेक्स पर सोना वायदा 72 डालर उछलकर 4480 डालर प्रति औंस रहा
    3. साथ ही चांदी वायदा 40 सेंट बढ़कर 69.48 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोने-चांदी के दाम हर दिन नया रिकार्ड बना रहे हैं। मंगलवार को कामेक्स पर सोना-चांदी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया क्योंकि अमेरिका और वैनेजुएला के बीच बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनाव के कारण सुरक्षित पनाहगाह की मांग बढ़ गई है।

    वहीं साल के अंत की छुटिटयों के कारण व्यापार की मात्रा कम होने के बावजूद सोने-चांदी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मंगलवार को कामेक्स पर सोना वायदा 72 डालर उछलकर 4480 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 40 सेंट बढ़कर 69.48 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।


    इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार को इंदौर मार्केट में सोना केडबरी 4000 रुपये उछलकर 139000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 6200 रुपये उछलकर 210000 रुपये प्रति किलो के नई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

    naidunia_image

    • ज्वेलर्स का मानना है कि अमेरिकी नौसेना द्वारा दक्षिण अमेरिकी देश से जुड़े तीसरे तेल टैंकर को जब्त करने का प्रयास करने के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़े तनाव के कारण हेवन-लिंक्ड सोने और चांदी कीमती धातुओं की मांग बढ़ गई है।

  • ट्रम्प ने संभावित नौसैनिक आक्रमण की चेतावनी देते हुए कराकस और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अपनी बयानबाजी जारी रखी।

  • ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के तट पर जब्त किए गए चीनी टैंकरों से तेल अपने पास रखेगा। अन्यत्र, ईरान द्वारा मिसाइल ड्रिल चलाने से भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया।

  • खासकर उन रिपोर्टों के बाद जिनमें कहा गया था कि इज़राइल ने तेहरान के खिलाफ और अधिक संभावित हमलों के बारे में वाशिंगटन को जानकारी देने की योजना बनाई है।

    • naidunia_image

    कामेक्स वायदा- पर सोना वायदा बढ़कर 4480 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4497 डालर और नीचे में 4436 डालर प्रति औंस और चांदी 69.48 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 69.98 डालर और नीचे में 68.69 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 139000 सोना आरटीजीएस में 135700 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 124000 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • सोमवार को सोना 135000 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 210000, चांदी आरटीजीएस 214000 चांदी टंच 210600 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2200 रु. प्रति नग बिका। सोमवार को चांदी 203800 रु. पर बंद हुई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.