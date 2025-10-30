इंदौर में प्रधान आरक्षक के बेटे ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा-भरोसे पर खरा नहीं उतरा

इंदौर। एमजी रोड़ थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक सतीश गौड़ के बेटे हर्ष गौड़ ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। हर्ष ने माता-पिता से माफी मांगते हुए सुसाइड नोट लिखा है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

घटना जूनी इंदौर पुलिस लाइन की है। 24 वर्षीय हर्ष सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बुधवार को उसने शासकीय क्वार्टर के सामने बने रूम में फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक हर्ष ने सुसाइड नोट में माता-पिता से माफी मांगी और लिखा कि वह भरोसे पर खरा नहीं उतर सका।

युवती ने की आत्महत्या

कनाड़िया थाना अंतर्गत बिचौली मर्दाना में भी एक 23 वर्षीय युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार युवती का नाम श्वेता पुत्री राजेंद्र है।

रेस्त्रां संचालक पर राड और लट्ठ से हमला

बदमाशों ने राऊ थाना क्षेत्र में एक रेस्त्रां संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने राजकुमार,संतोष,सुभाष और रोहित के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक घटना दीपश्री रेस्त्रां की है। फरियादी भरत चौरसिया ने बताया आरोपित सुभाष जाटव मुफ्त में नानवेज मांग रहा था। इनकार करने पर वह साथियों के साथ आया और हमला कर दिया। उसने कर्मचारी शैलेंद्र चौरसिया के साथ भी मारपीट कर दी।