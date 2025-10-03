इंदौर में कॉलोनी विकास के लिए जमीन देने वालों को मिलेंगे आयकर विभाग के नोटिस

लोकेश सोलंकी, नईदुनिया, इंदौर। पुश्तैनी जमीन पर कालोनी बसाने की डील करने वालों को आयकर के नोटिस से झटका लग सकता है। दरअसल ऐसे तमाम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को विभाग ने खंगालना शुरू कर दिया है जिनमें ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने विभाग के तमाम क्षेत्रीय अधिकारियों को बीते वर्षों में हुए ऐसे तमाम प्रोजेक्ट और उनके करार को खंगालने का निर्देश जारी किया है। आसार हैं कि इंदौर व आसपास के जमीन मालिक जिन्होंने कालोनाइजरों के साथ हाथ मिलाया है, उन्हें कैपिटल गेन टैक्स के लिए नोटिस मिल सकता

प्रदेश में करीब छह हजार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड हैं। बीते वर्षों से अब तक हुए इन प्रोजेक्ट में से लगभग आधे इंदौर परिक्षेत्र में विकसित हो रहे हैं। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2021-22 से अब तक के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी निकालने के लिए कहा है जिनमें ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुए हैं। सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की नई धारा 45(5ए) के तहत ऐसे सभी जमीन मालिकों से कैपिटल गेन टैक्स की वसूली करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने अपनी जमीन के लिए कालोनाइजरों से करार किया है।

कैपिटल गेन टैक्स की वसूली ऐसे प्रोजेक्ट को रेरा से पूर्णता (कंप्लीशन) प्रमाण पत्र जारी होने के साथ ही किए जाने के निर्देश हैं। 15 सितंबर को जारी हुए सीबीडीटी के इस एसओपी के आधार पर इंदौर में आयकर विभाग ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जानकारी खंगालना शुरू कर दी है। कोलकाता जैसा प्रयोग सीए मनोज गुप्ता के अनुसार सीबीडीटी ने जो एसओपी जारी किया है उसमें कोलकाता आयकर विभाग द्वार अपनाई गई प्रक्रिया को आधार बनाया गया है। इसके अनुसार धारा 45(5ए) के तहत ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के आधार पर जमीन मालिक से कैपिटल गेन टैक्स की वसूली होना है। नई धारा में इसकी वसूली कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद होना है।