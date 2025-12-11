इंदौर में भी बनेगी देश की पहली फ्यूचर रेडी, आईटी इंटीग्रेटेड सिटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भोपाल में तीन हजार एकड़ जमीन पर एआई और आईटी सिटी का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल के बाद इंदौर में भी देश की पहली फ्यूचर रेडी, आईटी इंटीग्रेटेड सिटी का निर्माण होगा। इसके अलावा इंदौर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण भी होगा। यहां पर नियमित डेटा संग्रह व विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय नोडल केंद्र बनेगा। संभावना जताई जा रही है कि इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर इसका निर्माण होगा। 14 दिसंबर को प्रस्तावित जिला विकास समिति की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसकी घोषणा करेंगे।

इंदौर मेट्रो के अंडर ग्राउंड प्रोजेक्ट पर बनी उलझन का निराकरण जल्द हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा इंदौर में जिला योजना समिति की बैठक में मेट्रो पालिटन रीजन व मेट्रो सहित प्रमुख प्रोजेक्ट पर विशेष चर्चा होगी। इस बैठक में मेट्रो पालिटन रीजन व मेट्रो जैसे मुद्दों की उलझनों पर विराम नहीं लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री इस बैठक में यातायात सुधार योजना, महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर, नशीली दवाओं के विरुद्ध युद्ध, मास्टर प्लान सड़कों की पूर्णता, सीसीटीवी परियोजना, स्टार्टअप पार्क, कंवेंशन सेंटर, इकॉनामिक कॉरिडोर, हुकमचंद मिल परियोजना, नवीन रिंग रोड, नवीन बायपास व बायपास की सर्विस रोड जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री इस बैठक में गत दो वर्षों में शहर में संचालित प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा इंदौर विकास व यातायात सुधार के आगामी दो वर्षों के प्रोजेक्ट की कार्ययोजना पर भी चर्चा करेंगे। मेट्रो : 700 करोड़ में बनेगा अंडरग्राउंड 3.5 किमी हिस्सा इंदौर खजराना व बंगाली चौराहे के बीच मेट्रो अंडर ग्राउंड होगी। यहां से एमजी रोड तक 3.5 किलोमीटर का हिस्सा तैयार करने पर करीब 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मेट्रो प्रबंधन द्वारा इसका आकलन कर रिपोर्ट रविवार को मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। मुख्यमंत्री इस पर अपनी सहमति देंगे। छोटा गणपति मेट्रो स्टेशन को रखा जाए या हटाया जाए, बैठक में इस पर भी निर्णय होने की संभावना है।