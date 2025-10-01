Indore: खड़े ट्रक से टकराई बाइक,दो युवकों की मौत,कंटेनर से टकराने से महिला की मौत

मेरी खबरें
    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 06:37:41 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 06:42:57 PM (IST)
    इंदौर में हुआ सड़क हादसा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शहर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। एक युवक और बच्ची घायल हो गई है। दो युवकों की खड़े ट्रक से टकराने से मौत हुई है। उनका साथी घायल हुआ है।यह घटना बायपास की है। जबकि अन्य घटना में महिला की मौत हुई है। बाइक सवार महिला को कंटेनर चालक टक्कर मारते हुए आगे निकल गया था।

    पहली घटना कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित बायपास पर होटल प्राइड के समीप की है। इस घटना में इदरीश नगर निवासी 23 वर्षीय पीयूष सेन और उसके दोस्त अंकुश लोदवाल की मौत हुई है। तीसरा युवक दीपक लोदवाल गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती है। एसआइ सचिन आर्य के अनुसार घटना मंगलवार रात करीब दो बजे की है।तीनों युवक अष्टमी के कारण देवास टेकरी के दर्शन कर लौट रहे थे।

    होटल के समीप ईंटों से भरा ट्रक रोड़ किनारे खड़ा हुआ था। तेज रफ्तार में आई बाइक पीछे से ट्रक में घुस गई। पीयूष की तो मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अंकुश ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसका चेेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। दिलीप लोधवाल का उपचार चल रहा है।

    स्वजन के अनुसार तीनों रात करीब 11 बजे घर से निकले थे। पीयूष आइल कंपनी में काम करता था। जबकि अंकुश मजदूरी करता था। एसआइ के अनुसार पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों का पोस्ट मार्टम करवाया है। ट्रक चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया जाएगा। चालक ने लापरवाही पूर्वक रोड़ पर ट्रक खड़ा कर किया था।

