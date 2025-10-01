Indore: खड़े ट्रक से टकराई बाइक,दो युवकों की मौत,कंटेनर से टकराने से महिला की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शहर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। एक युवक और बच्ची घायल हो गई है। दो युवकों की खड़े ट्रक से टकराने से मौत हुई है। उनका साथी घायल हुआ है।यह घटना बायपास की है। जबकि अन्य घटना में महिला की मौत हुई है। बाइक सवार महिला को कंटेनर चालक टक्कर मारते हुए आगे निकल गया था।

पहली घटना कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित बायपास पर होटल प्राइड के समीप की है। इस घटना में इदरीश नगर निवासी 23 वर्षीय पीयूष सेन और उसके दोस्त अंकुश लोदवाल की मौत हुई है। तीसरा युवक दीपक लोदवाल गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती है। एसआइ सचिन आर्य के अनुसार घटना मंगलवार रात करीब दो बजे की है।तीनों युवक अष्टमी के कारण देवास टेकरी के दर्शन कर लौट रहे थे।