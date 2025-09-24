Indore Breaking News: इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर पर फिल्मी स्टाइल में फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने दागी गोलियां
Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 08:30:19 PM (IST)
Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 08:33:38 PM (IST)
प्रापर्टी ब्रोकर पर फायरिंग।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर पर फिल्मी अंदाज में फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां मारी हैं। ब्रोकर का नाम मनोज नागर है। घटना लसूड़िया थाना अंतर्गत सन सिटी के पास की है। मनोज साईं कृपा कॉलोनी से ऑफिस बंद कर फॉर्च्यूनर कार से जा रहा था। शूटर दो बाइक से आए थे। हेलमेट लगा रखा था। दो गोलियां लगी हैं। ब्रोकर बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती है।