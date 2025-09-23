Indore Building Collapse: सप्ताहभर पहले ही मकान धंसने की दी थी सूचना, फिर भी नहीं लिया एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सोमवार रात दौलतगंज के कोष्ठी मोहल्ला में हुए हादसे में सिस्टम की गंभीर लापरवाही सामने आई है। किराएदार ने मकान मालिक को सप्ताहभर पहले ही बता दिया था कि मकान धंस रहा है। शटर लटकने लगा है। तुरंत रिपेयरिंग नहीं करवाई तो किसी भी दिन मकान पूरी तरह धंस जाएगा, बावजूद इसके न मकान मालिक ने ध्यान दिया न नगर निगम के जिम्मेदारों ने।

निगम के आंकड़े सच्चाई से कोसों दूर सोमवार रात आखिर मकान धंस ही गया। हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है और 12 अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। जर्जर और खतरनाक मकानों का पता लगाने वाला नगर निगम का सिस्टम कितना लचर और कमजोर है यह इसी से समझा जा सकता है कि निगम के ही आंकडे बता रहे हैं कि निगम सीमा में मौजूद पांच लाख से ज्यादा संपत्तियों में से सिर्फ 92 खतरनाक स्थिति में हैं, बाकी सब सुरक्षित। निगम के दस जोन तो ऐसे हैं जिनमें एक भी खतरनाक मकान नहीं है।

निगम के जिम्मेदारों के कान पर जूं नहीं रेंगी कोष्ठी मोहल्ला में मकान में बने अवैध तलघर में पिछले आठ साल से पानी जमा होकर नींव कमजोर करता रहा, रहवासी शोर मचाते रहे लेकिन निगम के जिम्मेदारों के कान पर जूं नहीं रेंगी। उन्होंने कभी अवैध तलघर बंद करवाकर मकान और जिंदगियों को बचाने का प्रयास ही नहीं किया। मकान मालिक ने कहा था गोदाम खाली कर दो कोष्ठी मोहल्ला के उक्त मकान में गोदाम किराए से लेने वाले शशांक गुप्ता ने बताया कि एक सप्ताह पहले गोदाम में काम करने वाले लड़कों ने बताया था कि गोदाम का शटर लटक गया है। बारिश की वजह से सामान शिफ्ट नहीं किया आगे उसने कहा कि कुछ जगह जमीन धंस भी रही है। मैंने तुरंत यह बात मकान मालिक शबीउद्दीन अंसारी को बताई कि मकान की तुरंत रिपेयरिंग करवाना चाहिए वरना यह किसी भी दिन गिर जाएगा। इस पर शबीउद्दीन ने कहा कि आप गोदाम खाली कर दो। मैंने दूसरी जगह गोदाम लेकर सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सोमवार को मैं बाकी सामान भी शिफ्ट करने वाला था लेकिन वर्षा की वजह से ऐसा नहीं हुआ।