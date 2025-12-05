इंदौर सराफा बाजार: सोना केडबरी 150 रुपये सुधरा, चांदी चौरस 1800 रुपये बढ़ी, अब ये हैं ताजा दाम

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक ट्रेड में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही, इससे डालर में नरमी आई। साथ ही इस अनुमान को बल मिला कि फेडरल रिज़र्व अगले हफ़्ते ब्याज दरें घटाएगा। कामेक्स पर सोना वायदा 20 डालर बढ़कर 4220 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 65 सेंट बढ़कर 58.11 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

इसके चलते भारतीय बाजारों में भी दोनों धातुओं की कीमतों में सुधार का सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार को इंदौर में सोना केडबरी 150 रुपये सुधरकर 128450 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरस 1800 रुपये बढ़कर 175000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। ज्वेलर्स का कहना है कि यूएस डालर इंडेक्स पांच हफ़्ते के निचले स्तर के करीब है।

क्योंकि बाज़ारों ने फेड की 9-10 दिसंबर की मीटिंग में 25-बेसिस-पाइंट की दर में कटौती की 88 फीसद संभावना जताई है। कमजोर डालर बुलियन की मांग को सपोर्ट कर रहा है। काॅमेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4220 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4230 डालर और नीचे में 4194 डालर प्रति औंस और चांदी 58.11 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 58.50 डालर और नीचे में 56.86 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

इंदौर के बंद भाव

सोना केडबरी रवा नकद में 128450 सोना (आरटीजीएस) 131800, सोना 22 कैरेट 117000 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) रहा। गुरुवार को सोना 128300 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 175000, चांदी आरटीजीएस 178000 चांदी टंच 175600 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1850 रु. प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 173200 रु. पर बंद हुई थी।