मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर सराफा बाजार: चांदी में अप्रत्याशित तेजी से अब अटकने लगी डिलीवरी

    इंदौर में सोना नकद में केडबरी 1600 रुपये बढ़कर 119000 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया। जेवराती सोने में 3000 रुपये की तेजी आई और 22 कैरेट सोना 5000 रुपय उछलकर 108000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। लगातार बढ़ते दामों के बाद अब चांदी ने भी बाजार को चिंतित कर दिया है। दिवाली की चांदी की गिफ्ट आर्टिकल, सिक्कों में मांग ऊंचे दाम से प्रभावित हो सकती है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 07:42:05 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 07:48:38 PM (IST)
    इंदौर सराफा बाजार: चांदी में अप्रत्याशित तेजी से अब अटकने लगी डिलीवरी
    इंदौर सराफा के दाम।

    HighLights

    1. हाल ये है कि हाजिर में चांदी की डिलीवरी अब नहीं मिल रही है।
    2. नकद में चांदी खरीद पर व्यापारी दशहरे बाद का समय दे रहे हैं।
    3. बाजार में तेज होती चांदी को देखकर निवेशक आकर्षित हो रहे हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सोमवार को सप्ताह की शुरुआत चांदी में जोरदार तेजी के साथ हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 46.5 डालर प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रही है। चांदी का यह 14 वर्ष में सबसे ऊंचा स्तर है। विदेशी बाजार के असर से भारतीय सराफा बाजार में भी चांदी में जोरदार उछाल देखा गया। सोमवार को इंदौर सराफा में चांदी चौरसा के भाव 2300 रुपये उछलकर 1,47000 रुपये प्रति किलो पहुंच गए। तेज होती चांदी को देखकर निवेशक भी आकर्षित हो रहे हैं।

    naidunia_image

    • हाल ये है कि हाजिर में चांदी की डिलीवरी अब नहीं मिल रही है। नकद में चांदी खरीद पर अब व्यापारी दशहरे के बाद का समय दे रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि आयातकों को भी उम्मीद नहीं थी कि चांदी ऐसी तेजी पकड़ेगी और देशी निवेशक सोने की बजाय चांदी में पैसा लगाने में अधिक रुचि लेंगे।

  • इसके चलते अब आयातकों के पास मांग के अनुरुप माल ही उपबलब्ध नहीं है। इसी तरह सोने में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोमवार को सोना 3770 डालर प्रति औंस के भाव पर पहुंच गया।

  • दरअसल अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और नरम पड़ रहे डालर के चलते विदेशी निवेशकों का रुझान सोने में बना हुआ है।चीन जैसे कुछ देशों की केंद्रीय बैंक भी सोना खरीद रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दवाओं पर टैरिफ लगाने से भी अंतरराष्ट्रीय अर्थजगत में अनिश्चितता बढ़ रही है जो सोने को बढ़ावा दे रही है।

    • इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 119000 सोना (आरटीजीएस) 117000, सोना 22 कैरेट 108000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। शनिवार को सोना 117400 रुपये पर बंद हुआ।

    • चांदी चौरसा 147000, चांदी आरटीजीएस 145000 चांदी टंच 148000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1675 रुपये प्रति नग बिका। शनिवार को चांदी 144700 रुपये पर बंद हुई थी।।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.