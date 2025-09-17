मेरी खबरें
    Indore Bus Stand: इंदौर में नायता मुंडला बस स्टैंड का रास्ता साफ, शिफ्ट होगा नौलखा बस स्टैंड

    इंदौर का नायता मुंडला बस स्टैंड अब संचालन के लिए तैयार है। हाईकोर्ट ने बस संचालकों की याचिका खारिज कर दी है, जिससे नायता मुंडला से बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है। नौलखा बस स्टैंड को भी स्थानांतरित करने की योजना है। इससे यातायात प्रबंधन में सुधार होगा और शहर में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है।

    By prem jat
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 10:09:36 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 10:14:07 AM (IST)
    इंदौर के नायता मुंडला में आईएसबीटी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. हाईकोर्ट ने खारिज की बस संचालकों की याचिका, तीन इमली भी हटेगा।
    2. 80 से अधिक बसों का संचालन होता है इंदौर के नवलखा बस स्टैंड से।
    3. यात्रियों को यहां ऑटो से आने-जाने में अधिक किराया चुकाना पड़ेगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में नायता मुंडला बस स्टैंड से बसों का संचालन अब संभव हो सकेगा। मंगलवार को हाईकोर्ट ने बस संचालकों की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे नायता मुंडला से बसों के संचालन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। साथ ही तीन इमली बस स्टैंड को स्थानांतरित करने की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब आने वाले समय में दोनों बस स्टैंड को स्थानांतरित किया जा सकेगा।

    पिछले वर्ष फरवरी में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इंदौर संभाग ने नायता मुंडला स्थित आईएसबीटी को बस स्टैंड के रूप में अधिसूचित किया था, जबकि नौलखा बस स्टैंड को गैर अधिसूचित घोषित किया गया था। इस निर्णय के अनुसार, डबल चौकी, खातेगांव, चापड़ा, कन्नौद, नेमावर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल आदि शहरों के लिए बसों का संचालन नायता मुंडला से होना था, लेकिन बस संचालकों ने इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके कारण मामला लंबित रहा।

    तीन इमली से चलने वाली बसों को किया जाएगा स्थानांतरित

    अब हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद बसों को नायता मुंडला स्थानांतरित करने की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। तीन इमली से संचालित होने वाली बसों को भी स्थानांतरित किया जाना है, लेकिन यह अभी तय नहीं है कि इन्हें नायता मुंडला भेजा जाएगा या एमआर-10 स्थित आईएसबीटी।

    नौलखा बस स्टैंड से प्रतिदिन 80 से अधिक बसों का संचालन होता है, जिनमें से अधिकांश बसें नेमावर रोड से होकर विभिन्न शहरों के लिए चलती हैं। सुबह से लेकर देर रात तक चलने वाली इन बसों के कारण तीन ईमली से नौलखा तक कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए प्रशासन ने इन्हें स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था।

    विरोध के कारण रुकी थी प्रक्रिया

    जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष नौलखा और तीन इमली बस स्टैंड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। नायता मुंडला बस स्टैंड पर नौलखा की बसों को भेजने की तैयारी पूरी हो गई थी, लेकिन बस संचालकों के विरोध के कारण स्थानांतरण की प्रक्रिया रुक गई थी। अब कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गई है।

    यात्रियों का खर्च बढ़ेगा

    नायता मुंडला में बसों के स्थानांतरण से पहले जिला प्रशासन को लोक परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। वर्तमान में यहां से बसों का संचालन नहीं होता है। देर रात आने वाले यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना होगा। शहर के बाहर होने के कारण यात्रियों को ऑटो से आने-जाने में अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है।

    नोटिफिकेशन के अनुसार होगा बसों का संचालन

    नोटिफिकेशन के अनुसार नौलखा से बसों का संचालन कराया जाएगा। यहां से चलने वाली बसों के लिए नायता मुंडला बस स्टैंड अधिसूचित किया गया है। - प्रदीप शर्मा, आरटीओ

