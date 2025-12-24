मेरी खबरें
    सपना टूटने से बचा... राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपात्र खिलाड़ी के चयन पर सीईओ सख्त, जारी किया नोटिस

    राष्ट्रीय फुटबाल प्रतियोगिता के लिए गलत चयन का मामला सामने आने पर जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। इंदौर की कोमल वर्मा की ज ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 08:38:12 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 09:06:45 AM (IST)
    सपना टूटने से बचा... राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपात्र खिलाड़ी के चयन पर सीईओ सख्त, जारी किया नोटिस
    राष्ट्रीय प्रतियोगिता फुटबॉल के लिए गलत खिलाड़ी का चयन। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अपात्र खिलाड़ी का बिना खेले राष्ट्रीय स्तर पर चयन।
    2. जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी किया।
    3. स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर कार्रवाई तय।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए कोमल वर्मा की जगह कोमल दांगी का चयन करने के मामले में जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित से स्पष्टीकरण मांगा है। मंगलवार को जारी नोटिस के अनुसार गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

    बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 17 वर्ष आयु वर्ग में फुटबाल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्री-नेशनल कोचिंग शिविर में जाने के लिए इंदौर की कोमल वर्मा की जगह पर खरगोन की कोमल दांगी का चयन कर लिया गया था। जबकि कोमल दांगी ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया था। मामला सहायक संचालक हेमंत वर्मा के संज्ञान में भी आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।


    मामले में नईदुनिया के 15 दिसंबर के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें बताया गया कि यह कोई पहला मामला नहीं, जिसमें लापरवाह अधिकारियों के कारण किसी खिलाड़ी का सपना टूटा हो। पहले भी अधिकारियों द्वारा सांठगांठ कर कई अपात्र खिलाड़ियों का चयन कर दिया जाता रहा है। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

    डा. सिद्धार्थ जैन, सीईओ, जिला पंचायत ने कहा कि फुटबाल टीम में दूसरे खिलाड़ी का चयन करने का मामला संज्ञान में आया था। मामले में संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

