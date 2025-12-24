सपना टूटने से बचा... राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपात्र खिलाड़ी के चयन पर सीईओ सख्त, जारी किया नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए कोमल वर्मा की जगह कोमल दांगी का चयन करने के मामले में जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित से स्पष्टीकरण मांगा है। मंगलवार को जारी नोटिस के अनुसार गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 17 वर्ष आयु वर्ग में फुटबाल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्री-नेशनल कोचिंग शिविर में जाने के लिए इंदौर की कोमल वर्मा की जगह पर खरगोन की कोमल दांगी का चयन कर लिया गया था। जबकि कोमल दांगी ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया था। मामला सहायक संचालक हेमंत वर्मा के संज्ञान में भी आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।