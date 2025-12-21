मेरी खबरें
    इंदौर को 9वीं बार नंबर-1 बनाने की तैयारी; महापौर ने सफाई कर्मियों से चर्चा कर परखी व्यवस्था

    स्वच्छता में लगातार आठ वर्षों से देशभर में सिरमौर बने इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में शहर को स्व ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 02:51:04 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 02:51:04 PM (IST)
    इंदौर को 9वीं बार नंबर-1 बनाने की तैयारी; महापौर ने सफाई कर्मियों से चर्चा कर परखी व्यवस्था
    महापौर ने सफाई कर्मियों के साथ की चर्चा

    HighLights

    1. इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां तेज कर दी हैं
    2. रविवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सफाई मित्रों के साथ संवाद किया
    3. सफाई मित्रों के साथ चाय एवं पोहा पर स्वच्छता व्यवस्था को लेकर चर्चा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वच्छता में लगातार आठ वर्षों से देशभर में सिरमौर बने इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर अग्रणी बनाए रखने और इसे और सशक्त करने के उद्देश्य से रविवार सुबह महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जोन तीन अंतर्गत रामबाग लोखंडे पुल के पास क्षेत्रीय सफाई मित्रों के साथ आत्मीय संवाद किया।

    चाय एवं पोहा पर स्वच्छता व्यवस्था को लेकर चर्चा

    महापौर ने सफाई मित्रों के साथ चाय एवं पोहा पर स्वच्छता व्यवस्था को लेकर चर्चा की और उनसे सुधार के सुझाव भी मांगे। इस दौरान सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों और आवश्यक सुधारों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।


    इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद सुरेश टाकलकर, गजानंद गावडे, जोनल अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सीएसआई सहित बड़ी संख्या में सफाई मित्र उपस्थित रहे।

    सफाई मित्रों का आभार

    महापौर ने सफाई मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके समर्पण, मेहनत और अनुशासन के कारण ही इंदौर लगातार देश में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने सफाई मित्रों से अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा।

