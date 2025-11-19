इंदौर के कॉलोनाइजर दंपती पर करोड़ों रुपयों की आर्थिक धोखाधड़ी का केस

मेरी खबरें
    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 09:48:37 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 09:53:18 PM (IST)
    इंदौर में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस।

    1. आरोपित दंपती पर उनके भागीदारों ने भी फर्जी दस्तावेजों से गबन करने का आरोप लगाया है।
    2. एसवी रोड़ मलाड़(मुंबई) निवासी राजेश खेमलानी और संगीता खेमलानी ने शिकायत की थी।
    3. पीड़ितों ने बयान में बताया कि दोनों एनआर इंटरप्राइजेस में 33.34 प्रतिशत की भागीदारी थी।

    इंदौर। अपराध शाखा ने कालोनाइजर नरेश खेमलानी और जया खेमलानी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित दंपती पर उनके भागीदारों ने भी फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से गबन करने का आरोप लगाया है।

    पुलिस के मुताबिक एसवी रोड़ मलाड़(मुंबई) निवासी राजेश खेमलानी और संगीता खेमलानी द्वारा शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ितों ने बयान में बताया दोनों एनआर इंटरप्राइजेस में 33.34 प्रतिशत की भागीदारी थी। इस फर्म की भागीदारी में नैनोद में 1.264 हेक्टेयर भूमि है।

    उल्लेखित भागीदारी फर्म के द्वारा भूमि स्वामी जया खेमलानी,नरेश खेमलानी,अंशुल खेमलानी,गोकुलसिंह,सीआर इंटरप्राइजेस और मैसर्स इश्वर एसोसिएट्स के साथ अपने स्वामित्व की विभिन्न सर्वे नंबरों की भूमियों को उल्लेखित करते हुए मैसर्स इश्वर एसोसिएट्स से पृथक पृथक रजिस्टर्ड विकास अनुबंध किए और गोकुलधाम ड्रीम के नाम से कालोनी का विकास शुरु किया।


    आरोप है कि जया और नरेश ने स्वयं से हस्ताक्षर से करोड़ों रुपये कीमती 200 से ज्यादा भूखंड का सौदा कर दिया। मामले की निरीक्षक विजय सिसोदिया द्वारा जांच की और जया और नरेश के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया।

