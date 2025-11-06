मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिंटू चौकसे को नोटिस, दिग्विजय सिंह को लेकर कहे थे अपशब्द

    ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार केके मिश्रा उनके साथ गए। बीते दिनों चिंटू चौकसे का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 10:28:21 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 10:33:45 PM (IST)
    इंदौर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिंटू चौकसे को नोटिस, दिग्विजय सिंह को लेकर कहे थे अपशब्द
    चिंटू चौकसे, दिग्‍विजय सिंह।

    HighLights

    1. बीते दिनों चिंटू चौकसे का ऑडियो वायरल हुआ।
    2. जिसमें वे दिग्विजय सिंह पर अपशब्द बोल रहे हैं।
    3. पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे को प्रदेश कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया। चौकसे ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इंदौर आने और शीतलामाता बाजार के दौरे का बहिष्कार किया था। इसे लेकर उन्होंने अपशब्द का भी प्रयोग किया था।

    सितंबर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर प्रवास के दौरान शीतला माता बाजार जाने की सूचना संगठन को दी थी लेकिन जिला इकाई ने इसका बहिष्कार किया।

    ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार केके मिश्रा उनके साथ गए। बीते दिनों चिंटू चौकसे का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.