नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शादी समारोह के लिए इंदौर से गोवा जाने के लिए बुक कराई गई चार्टर फ्लाइट रद्द होने के बाद बुकिंग की राशि वापस नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एयर एशिया लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी माना है।

आयोग ने एयर एशिया को परिवादी की 8 लाख 50 हजार रुपये की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक परेशानी और परिवाद व्यय के लिए 50 हजार रुपये देने के निर्देश भी दिए हैं। कंपनी को आदेश का पालन 60 दिन में करना होगा। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी और सदस्य सरोज मिमरोट ने यह आदेश पारित किया है।

शादी समारोह के लिए बुक कराई थी चार्टर फ्लाइट परिवादी संजय गौरानी ने जनवरी 2022 में परिवार में आयोजित विवाह समारोह के लिए इंदौर से गोवा आने-जाने के लिए चार्टर फ्लाइट बुक कराई थी। इसके लिए फ्लाइट में करीब 180 यात्रियों की व्यवस्था की गई थी। बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंसी फ्लाइंग्स हॉलीडेज और एयर एशिया के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी। परिवादी ने बुकिंग के लिए 11 लाख रुपये की अग्रिम राशि भी जमा कराई थी। इस बीच कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा सरकार ने सार्वजनिक आयोजन और समारोहों को लेकर प्रतिबंध लागू कर दिए। इसके चलते चार्टर फ्लाइट का कार्यक्रम रद्द करने की स्थिति बन गई। परिवादी ने फ्लाइट रद्द होने के बाद जमा कराई गई राशि वापस मांगी, लेकिन उसे पूरी राशि नहीं मिली। इस पर उसने उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया।