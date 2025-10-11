मेरी खबरें
    इंदौर में दिल दहलाने वाला हादसा, दंपती को ट्रक ने रौंदा, पति का पैर कटा, पैर उठा कर थाने ले गई पुलिस

    सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो देखा सुरेंद्र का कटा पैर ट्रक के नीचे ही है। पुलिसकर्मी पैर उठा कर थाने ले गए। कुछ देर बाद नरेंद्र का दोस्त अंकित जायसवाल रिपोर्ट लिखवाने थाने गया और पैर अस्पताल लेकर गया। हालांकि जब तक सुरेंद्र की मौत हो चुकी थी। बसंता के पैर में भी फ्रेक्चर हुआ है। पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 09:50:09 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 09:54:16 PM (IST)
    इंदौर में एक और सड़क हादसा।

    1. दर्दनाक हादसा:कनाड़िया बायपास पर हुई दुर्घटना।
    2. पहियों के बीच फंसे पति को खींच कर निकाला गया।
    3. सुरेंद्र नीचे गिर गए और ट्रक के पहियों में फंस गए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। जर्जर सड़क और संकरे रास्ते के कारण शनिवार दोपहर बाइक सवार की जान चली गई। आगे निकलने की होड में ट्रक चालक ने बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि वो फंसे ही रह गया। उसका बांया पैर कट कर अलग हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक तो जब्त कर लिया पर चालक फरार हो गया।

    कनाड़िया टीआई सहर्ष यादव के अनुसार घटना फीनिक्स सिटाडेल माल के समीप की है। मानसरोवर नगर(देवगुराड़िया) निवासी 50 वर्षीय सुरेंद्र पुत्र माणकलाल सिंह की हादसे में मौत हुई है। सुरेंद्रसिंह शनिवार सुबह पत्नी बसंताबाई के साथ शिप्रा में रिश्तेदार के घर गमी में गए थे।


    लौटते वक्त माल के समीप पीछे से आ रहे ट्रक ने सुरेंद्र की बाइक को टक्कर मारी और आगे निकल गया। सुरेंद्र असंतुलित होकर गिर गए और ट्रक के पहियों में फंस गए। करीब 25 फीट दूर जाकर ट्रक रुका लेकिन तब तक सुरेंद्र का बांया पैर कट कर अलग हो गया।

    एक बसंताबाई को रोता देख एक कॉलेज छात्रा और ऑटो चालक रुका और सुरेंद्र को खींच कर निकाला। पुत्र नरेंद्र के अनुसार अस्पताल ले जाते वक्त पिता ने आटो रिक्शा में दम तोड़ दिया। उनके पैर से काफी खून बह गया था। सुरेंद्रसिंह पीएफ कार्यालय में काम करते थे। उनके दो बेटी और दो बेटे है। बेटे का दूध का व्यवसाय है।

    पैर उठा कर थाने ले गए थे पुलिसकर्मी

    सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो देखा सुरेंद्र का कटा पैर ट्रक के नीचे ही है। पुलिसकर्मी पैर उठा कर थाने ले गए। कुछ देर बाद नरेंद्र का दोस्त अंकित जायसवाल रिपोर्ट लिखवाने थाने गया और पैर अस्पताल लेकर गया। हालांकि जब तक सुरेंद्र की मौत हो चुकी थी। बसंता के पैर में भी फ्रेक्चर हुआ है। पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    जर्जर सड़क और संकरे रास्ते के कारण हुई घटना

    जिस जगह दुर्घटना हुई वहां काम चल रहा है। बारिश के कारण सड़क जर्जर अवस्था में है। निर्माण कार्यों की वजह से रास्ते की चौड़ाई सिर्फ 25 फीट रह गई है। इस भारी वाहन आगे निकलने की कोशिश में छोटे वाहनों को दबा देते है। इस घटना में भी यह वजह सामने आई है। ट्रक चालक आगे निकलना चाहता था।

