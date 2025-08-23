Indore Crime: ज्वेलर का ड्राइवर निकला धोखेबाज, 4.79 करोड़ के आभूषण लेकर हुआ फरार, पुलिस ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अहमदाबाद के ज्वेलर के 4 करोड़ 79 लाख रुपये कीमती आभूषण लेकर भागा चालक मसरु राबरी सीट के नीचे ही आभूषण रखता था। उसने शराब तस्कर प्रेमपाल के जरिए आभूषण बेचने की कोशिश पर हॉलमार्क देख कर दुकानदारों ने हाथ खींच लिए।

8 जुलाई को हुआ था फरार डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक अंकित गोल्ड (अहमदाबाद) के संचालक धर्मेंद्र भाई की शिकायत पर मसरू राबरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। धर्मेंद्र कईं राज्यों में आभूषणों की सप्लाई करता है। उसने 8 जुलाई को कर्मचारी सौरभ पांचाल को 4 किलो 800 वजनी आभूषण लेकर इंदौर भेजा था। चालक मसरु मौका देख कर कार लेकर फरार हो गया।