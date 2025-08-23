Indore Crime: ज्वेलर का ड्राइवर निकला धोखेबाज, 4.79 करोड़ के आभूषण लेकर हुआ फरार, पुलिस ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अहमदाबाद के ज्वेलर के 4 करोड़ 79 लाख रुपये कीमती आभूषण लेकर भागा चालक मसरु राबरी सीट के नीचे ही आभूषण रखता था। उसने शराब तस्कर प्रेमपाल के जरिए आभूषण बेचने की कोशिश पर हॉलमार्क देख कर दुकानदारों ने हाथ खींच लिए।
डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक अंकित गोल्ड (अहमदाबाद) के संचालक धर्मेंद्र भाई की शिकायत पर मसरू राबरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। धर्मेंद्र कईं राज्यों में आभूषणों की सप्लाई करता है। उसने 8 जुलाई को कर्मचारी सौरभ पांचाल को 4 किलो 800 वजनी आभूषण लेकर इंदौर भेजा था। चालक मसरु मौका देख कर कार लेकर फरार हो गया।
शुक्रवार को अपराध शाखा की टीम ने मसरु को शराब तस्कर प्रेमपाल देवड़ा जालौर (राजस्थान) के साथ पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर चालक की सीट के नीचे आभूषण भी मिल गए। मूलत: बनासकाठा (गुजरात) निवासी मसरू अपराधियों से जुड़ा है। उसने बिचौलियों के माध्यम से आभूषण बेचने की कोशिश की पर सुनारों ने होलमार्क देख कर आभूषण लेने से इनकार कर दिया।
इसके बाद बिचौलियों ने धर्मेंद्रभाई से संपर्क कर तोड़बट्टा करने की कोशिश की। धर्मेंद्र ने अपराध शाखा को संदेहियों के मोबाइल नंबर दे दिए और टीम ने लोकेशन निकाल कर आरोपित मसरू और प्रेमपाल को पकड़ लिया।