मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore Crime News: ड्रग्स जिहाद में शामिल था सलमान लाला, पेंट में मिली थी नशे की पुड़िया

    पुलिस से बचकर भागने में तालाब में डूबकर गैंगस्टर सलमान लाला की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान उसकी जेब से ड्रग्स की पुड‍िया बरामद हुई थी। जानकारी के मुताबिक उसने कई लड़‍कियों को ड्रग्स की लत लगाई थी और उन्हीं के फ्लैट में फरारी भी काटता था। सलमान की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर रील पोस्ट करने वाले पुलिस की जांच की जद में हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 10:14:22 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 10:19:57 AM (IST)
    Indore Crime News: ड्रग्स जिहाद में शामिल था सलमान लाला, पेंट में मिली थी नशे की पुड़िया
    सलमान लाला की तस्वीर और उसके समर्थन में सोशल मीडिया पर किए जा रहे पोस्ट।

    HighLights

    1. एक्टर एजाज खान सहित कई युवतियां जांच की जद में, रील्स और कमेंट्स की रिपोर्ट बनाई।
    2. सलमान लाला ने एक इन्फ्लुएंसर की आईडी जबरदस्ती ले ली थी, इसके बाद वो फेसम हो गया था।
    3. सलमान राजस्थान से ड्रग्स की सप्लाई करता था, यहां उसके साथी पार्टियों में ड्रग्स बेचते थे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तालाब में डूबकर मरा गैंगस्टर सलमान लाला ड्रग्स जिहाद में शामिल था। उसने कई हिंदू युवतियों को नशे की लत लगाई थी। युवतियां अब उसके पक्ष में रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर बहुप्रसारित कर रही हैं। जनाजे की भीड़ में शामिल कई युवक भी ड्रग्स के आदी थे।

    छोटी खजरानी (एमआईजी) निवासी 28 साल के शाहनवाज उर्फ सलमान लाला की लसूड़िया परिहार (सीहोर) में तालाब में डूबने से मौत हुई थी। सलमान पुलिसवालों को देखकर भागा था। उसके पास हथियार (पिस्टल) और ड्रग्स भी थी।

    पिस्टल तो तालाब किनारे मिल गई, पर ड्रग्स रविवार को पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने पेंट की जेब से निकाली। यह खुलासा कोतवाली (सीहोर) पुलिस ने किया है। पुलिस सलमान के भाई शादाब उर्फ सिद्धू, कुलदीप साल्दे, सौरभ राठौर और साथी अरुण मालवीय उर्फ डार्लिंग से पूछताछ करने आई थी। चारों को अपराध शाखा ने सीहोर से ही गिरफ्तार किया था। अरुण और सलमान की ड्रग्स सप्लाई के मामले में तलाश थी। तीन दिन पूर्व गिरफ्तार पीयूष चौहान और सत्यम जैन ने ही उसका नाम कबूला था।

    naidunia_image

    संभ्रांत परिवार की युवतियां और युवकों को नशे की लत लगाई

    जांच में शामिल अफसर के मुताबिक सलमान ने नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए ही बनाया है। उसने एक इन्फ्लुएंसर की आईडी जबरदस्ती ले ली। उसमें लाखों की संख्या में इन्फ्लुएंसर थे। सलमान रातोंरात फेमस हो गया और ड्रग्स पीने लगा। वह राजस्थान के प्रतापगढ़ और डग से ड्रग्स खरीद कर सप्लाई करता था।

    उसके पैडलर सत्यम और पीयूष तो फार्म हाउस और पब में होने वाली पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करने लगे थे। सलमान ने संभ्रांत परिवार के युवक-युवतियों को ड्रग्स की लत लगा दी। वह फरारी भी उनके फ्लैट पर ही काटता था। उनके साथ ड्रग्स का सेवन करता था। पुलिस ने आलिया, मुस्कान, आरती सहित कई युवतियों को जांच की जद में लिया है। एक्टर एजाज खान आपत्तिजनक पोस्ट डालने के कारण जांच की जद में है।

    लव जिहाद : कादरी को नागपुर ले जाएगी पुलिस

    इधर लव जिहाद के आरोपित साहिल और अल्ताफ को फंडिंग करने के आरोपित पार्षद अनवर डकैत उर्फ अनवर कादरी और उसकी बेटी आयशा से पूछताछ जारी है। आयशा ने मनी एक्सचेंज एजेंट के माध्यम से नेपाल में होटलों के बिल चुकाना स्वीकार लिया है। आयशा ने बताया कि वह ई-रिक्शा चालक के साथ एजेंट के पास गई थी। उसने एक हजार रुपये कमीशन भी लिया था।

    टीआई सियारामसिंह गुर्जर के मुताबिक अनवर ने नागपुर से नया फोन खरीदा था। पुलिस इसकी तस्दीक करने के लिए नागपुर जाएगी। उधर पुलिस ने आयशा की सहेली नवनीत कुरैचिया और अनवर के दोस्त मिनाजुद्दीन को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। आयशा ने नवनीत का सिमकार्ड चुरा लिया था। अनवर मिनाजुद्दीन का सिमकार्ड चला रहा था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.