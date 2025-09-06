Indore Crime News: ड्रग्स जिहाद में शामिल था सलमान लाला, पेंट में मिली थी नशे की पुड़िया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तालाब में डूबकर मरा गैंगस्टर सलमान लाला ड्रग्स जिहाद में शामिल था। उसने कई हिंदू युवतियों को नशे की लत लगाई थी। युवतियां अब उसके पक्ष में रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर बहुप्रसारित कर रही हैं। जनाजे की भीड़ में शामिल कई युवक भी ड्रग्स के आदी थे।

छोटी खजरानी (एमआईजी) निवासी 28 साल के शाहनवाज उर्फ सलमान लाला की लसूड़िया परिहार (सीहोर) में तालाब में डूबने से मौत हुई थी। सलमान पुलिसवालों को देखकर भागा था। उसके पास हथियार (पिस्टल) और ड्रग्स भी थी। पिस्टल तो तालाब किनारे मिल गई, पर ड्रग्स रविवार को पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने पेंट की जेब से निकाली। यह खुलासा कोतवाली (सीहोर) पुलिस ने किया है। पुलिस सलमान के भाई शादाब उर्फ सिद्धू, कुलदीप साल्दे, सौरभ राठौर और साथी अरुण मालवीय उर्फ डार्लिंग से पूछताछ करने आई थी। चारों को अपराध शाखा ने सीहोर से ही गिरफ्तार किया था। अरुण और सलमान की ड्रग्स सप्लाई के मामले में तलाश थी। तीन दिन पूर्व गिरफ्तार पीयूष चौहान और सत्यम जैन ने ही उसका नाम कबूला था।

संभ्रांत परिवार की युवतियां और युवकों को नशे की लत लगाई जांच में शामिल अफसर के मुताबिक सलमान ने नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए ही बनाया है। उसने एक इन्फ्लुएंसर की आईडी जबरदस्ती ले ली। उसमें लाखों की संख्या में इन्फ्लुएंसर थे। सलमान रातोंरात फेमस हो गया और ड्रग्स पीने लगा। वह राजस्थान के प्रतापगढ़ और डग से ड्रग्स खरीद कर सप्लाई करता था। उसके पैडलर सत्यम और पीयूष तो फार्म हाउस और पब में होने वाली पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करने लगे थे। सलमान ने संभ्रांत परिवार के युवक-युवतियों को ड्रग्स की लत लगा दी। वह फरारी भी उनके फ्लैट पर ही काटता था। उनके साथ ड्रग्स का सेवन करता था। पुलिस ने आलिया, मुस्कान, आरती सहित कई युवतियों को जांच की जद में लिया है। एक्टर एजाज खान आपत्तिजनक पोस्ट डालने के कारण जांच की जद में है।