इंदौर में फिर हत्या, बिजनेस पार्टनर ने गले पर चाकू मारकर ले ली व्यापारी की जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब कनाड़‍िया इलाके में एक युवक के गले पर चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मिलन हाइट्स निवासी पाइप कारोबारी चिराग जैन की हत्या हुई हैं। इस मामले में उनके पार्टनर विवेक जैन निवासी तिलक नगर पर उसे चाकू मारने का आरोप लगा है।

जानकारी के मुताबिक चिराग की पत्नी सुबह जिम गई थी। इसी दौरान विवेक मॉर्निंग वॉक के बहाने घर से निकलकर चिराग के घर पहुंचा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। चिराग के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है।

घटना के वक्त चिराग जैन का बेटा घर में मौजूद था, जो हत्या के बाद से सदमे में है। पुलिस ने आरोपी विवेक जैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। पुलिस बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज से खंगाल रही है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच बिजनेस को लेकर कोई विवाद हुआ था। इसी वजह से विवेक ने चिराग को मार दिया। पुलिस जांच कर हत्या की वजह का खुलासा करेगी। इधर... कनाड़‍िया थाने के सिपाही ने खाया जहर इंदौर शहर के कनाड़‍िया थाने के सिपाही संतोष द्वारा जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश करने की घटना सामने आई है। सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक वेतन की वजह से वो परेशान चल रहा था। इसी कारण उसने यह कदम उठाया।