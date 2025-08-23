मेरी खबरें
    इंदौर में फिर हत्या, बिजनेस पार्टनर ने गले पर चाकू मारकर ले ली व्यापारी की जान

    Murder in Indore: इंदौर शहर में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कनाड़िया इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मिलन हाइट्स निवासी चिराग जैन के रूप में हुई है। आरोप है कि बिजनेस पार्टनर विवेक जैन ने चिराग पर चाकू से हमला किया।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 11:13:15 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 02:08:05 PM (IST)
    पाइप कारोबारी चिराग जैन की तस्वीर।

    HighLights

    1. कनाड़िया इलाके में युवक की हत्या, चाकू से हमले की बात सामने आई।
    2. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, बिजनसे के विवाद की वजह से हमला।
    3. इसी बीच कनाड़िया थाने के सिपाही ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब कनाड़‍िया इलाके में एक युवक के गले पर चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मिलन हाइट्स निवासी पाइप कारोबारी चिराग जैन की हत्या हुई हैं। इस मामले में उनके पार्टनर विवेक जैन निवासी तिलक नगर पर उसे चाकू मारने का आरोप लगा है।

    जानकारी के मुताबिक चिराग की पत्नी सुबह जिम गई थी। इसी दौरान विवेक मॉर्निंग वॉक के बहाने घर से निकलकर चिराग के घर पहुंचा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। चिराग के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है।

    naidunia_image

    घटना के वक्त चिराग जैन का बेटा घर में मौजूद था, जो हत्या के बाद से सदमे में है। पुलिस ने आरोपी विवेक जैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। पुलिस बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज से खंगाल रही है।

    माना जा रहा है कि दोनों के बीच बिजनेस को लेकर कोई विवाद हुआ था। इसी वजह से विवेक ने चिराग को मार दिया। पुलिस जांच कर हत्या की वजह का खुलासा करेगी।

    naidunia_image

    इधर... कनाड़‍िया थाने के सिपाही ने खाया जहर

    इंदौर शहर के कनाड़‍िया थाने के सिपाही संतोष द्वारा जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश करने की घटना सामने आई है। सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक वेतन की वजह से वो परेशान चल रहा था। इसी कारण उसने यह कदम उठाया।

    दुष्कर्म का आरोपी भोपाल से गिरफ्तार

    खजराना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में फरार आरोपित साहिल पठान को गिरफ्तार किया है। आरोपित केस दर्ज होने के बाद भोपाल में फरारी काट रहा था। पुलिस के मुताबिक साहिल के विरुद्ध सिकंदराबाद कालोनी निवासी युवती ने केस दर्ज करवाया था। आरोपित ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बना लिए और शादी के इन्कार कर दिया। दो साल लिवइन रिलेशनशिप में रहने के बाद आरोपित ने बात करना बंद कर दी।

