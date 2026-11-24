नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर नगर निगम में कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा में शामिल हुए तीन पार्षदों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होना थी, लेकिन कोर्ट ने इसे बुधवार तक के लिए टाल दिया।

नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले पार्षद ममता सुनेरे, शिवम यादव और विनिता मौर्य बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। इनके खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने सरकार को आवेदन दिया था। इसमें तीनों पार्षदों के पद रिक्त घोषित करने और उपचुनाव कराने की मांग की गई थी।

मिमरोट के आवेदन को नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सितंबर में दायर यह याचिका पहली बार सुनवाई के लिए सोमवार को कोर्ट में सूचीबद्ध हुई थी। अब इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। 159 साल पुरानी आर्मी स्कूल बिल्डिंग पर सुनवाई टली महू स्थित 159 साल पुरानी आर्मी स्कूल बिल्डिंग को तोड़ने के मामले में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई। अब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। इस मामले में देव कुमार वासुदेवन ने जनहित याचिका दायर की है।