पूरे इंदौर में रविवार को जलसंकट, शनिवार को सीधी सप्लाय वाले क्षेत्रों में बाधित रहेगी जलापूर्ति

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 07:17:34 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 07:22:20 PM (IST)
    1. 60 मेगावाट सोलर संयंत्र, नर्मदा जलप्रदाय परियोजना।
    2. इसके सुधार कार्य के लिए निगम ने लिया है शटडाउन।
    3. पहले, दूसरे, तीसरे चरण के सभी पंपिंग स्टेशन बंद रहेंगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के कई क्षेत्रों में चार अक्टूबर 2025 शनिवार को जलापूर्ति बाधित रहेगी। जिन क्षेत्रों में सीधे सप्लाय होती है वहां पानी नहीं आएगा। रविवार 5 अक्टूबर को तो पूरे शहर में ही जल वितरण नहीं होगा। वजह है कि नगर निगम ने जलूद के आशुखेड़ी ग्राम में स्थापित 60 मेघावाट सोलर प्लांट और नर्मदा जलप्रदाय परियोजना के सुधार कार्य के लिए शटडाउन ले लिया है। यह शटडाउन शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। नर्मदा के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के सभी पंपिंग स्टेशन बंद रहेंगे और टंकियां नहीं भरा पाएंगी।

    शटडाउन के दौरान ये काम किए जाएंगे

    -न्यू इंटेक वेल के पास 1400 एमएम एमएस पाइप लाइन बिछाना

    -पंप हाउस तीन पांच और दो में वाल्व इंस्टालेशन और सुधार काम

    -पुराने इंटेक वेल फीडर/ग्रिड में सुधार

    -सबमर्सिबल 92 एमएडी पंप स्थापित करना

    -बूस्टर पंप हाउस एक और दो, जलूद सब स्टेशन और 33/132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों का रखरखाव

    -बड़वाह से खिरकिया 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का रखरखाव

    शटडाउन की अवधि

    शनिवार चार अक्टूबर शनिवार को सुबह 9 से शाम छह बजे तक

    जलापूर्ति प्रभावित क्षेत्रों के नाम

    चार अक्टूबर को अन्नपूर्णा, समाजवाद नगर, काटन अड्डा, यशवंत क्लब, पीडब्ल्यूडी, पागनीसपागा, भवरकुआ, महावीर नगर, स्कीम 94 आदि टंकियों से होने वाला सीधा सप्लाय बाधित रहेगा। बिलावली, बजरंग नगर, अांबेडकर नगर, कृषि नगर, भवरकुआ, हवा बंगला, प्रगति नगर, स्कीम 71, विदुर नगर, वीणा नगर टंकियों से शाम के समय होने वाला जलप्रदाय बाधित रहेगा।

    रविवार को पूरे शहर में जलसंकट रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चार अक्टूबर को काम पूरा करने के बाद शाम के समय नर्मदा पहले, दूसरे और तीसरे चरण के पंप शुरू किए जाएंगे। टंकियां खाली रहेंगी क्योंकि पानी देर रात तक शहर पहुंचेगा। इस वजह से रविवार को पूरे शहर में जलापूर्ति बाधित रहेगी।

