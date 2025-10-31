Indore: पूजन कक्ष से लगी थी शो रूम संचालक प्रवेश अग्रवाल के पेंट हाऊस में आग, फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा

मेरी खबरें
    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 10:15:54 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 10:24:58 PM (IST)
    प्रवेश अग्रवाल की अग्निकांड में हुई थी मौत।

    HighLights

    1. शुरुआती रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने केरोसिन-पेट्रोल की संभावना से किया इनकार।
    2. एक्सपर्ट का दावा है कि न शार्ट सर्किट हुआ न केरोसिन-पेट्रोल से आग लगी।
    3. इससे पूजन कक्ष में जलाए दीपक से आग लगने की संभावना की पुष्टि होती है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। कार शोरूम संचालक प्रवेश अग्रवाल के पेंट हाऊस में लगी आग की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। एक्सपर्ट ने पूजन कक्ष से आग लगने की पुष्टि कर दी है। एक्सपर्ट का दावा है कि न शार्ट सर्किट हुआ न केरोसिन-पेट्रोल से आग लगी। इससे पूजन कक्ष में जलाए दीपक से आग लगने की संभावना की पुष्टि होती है।

    कार शोरूम(सौम्या व्हीकल) के मालिक व कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल के पेंट हाऊस में 23 अक्टूबर को तड़के आग लग गई थी। आग में उनकी पत्नी श्वेता,बेटी सौम्या और मायरा भी घिर गई थी।

    बाकी सब तो निकल गए लेकिन प्रवेश की दम घुटने से मौत हो गई। जोन-2 के डीसीपी कुमार प्रतीक आग के कारणों की जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट से जांच करवा रहे थे। शुक्रवार को एक्सपर्ट ने लसूड़िया पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी।


    टीआई तारेश सोनी के मुताबिक एक्सपर्ट ने अपने अभिमत में स्पष्ट घटना शार्ट सर्किट व पेट्रोल,डीजल और केरोसिन से नहीं लगी है। हालांकि कुछ तथ्यों की प्रयोगशाला से रिपोर्ट आना है।

    टीआई के मुताबिक रिपोर्ट में उत्तर-पूर्वी स्थित रुम से आग की शुरुआत हुई थी। इस स्थान पर पूजन कक्ष है। इससे दीपक से आग लगने की पुष्टि होती है।

