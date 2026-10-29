इंदौर को मिलेगा ट्रैफिक जाम से छुटकारा, LIG से नौलखा तक एलिवेटेड कॉरिडोर की जगी उम्मीद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक के दबाव और जाम की समस्या के बीच एलआइजी चौराहे से नौलखा चौराहे तक एलिवेटेड कारिडोर बनाने की दिशा में उम्मीदें बढ़ी हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद इंदौर उत्थान अभियान ने बैठक रखी, जिसमें कारिडोर को शहर के विकास और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी कदम बताया गया। वक्ताओं का कहना था कि एबी रोड पर वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में भी लोगों को काफी समय लगता है। कारिडोर बनने से इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।

अभियान के अध्यक्ष अजीत सिंह नारंग ने कहा कि शहर को महानगर के रूप में विकसित करने, बेहतर मास्टर प्लान तैयार कराने और लंबे एलिवेटेड कारिडोर की जरूरत को सामने लाने के लिए वर्षों तक प्रयास किए गए हैं। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को बेहतर सुविधाओं वाला शहर देना है