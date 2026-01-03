Indore: मेट्रीमोनियल साइट पर दोस्ती की,युवती से 1.60 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शादी के लिए मेट्रीमोनियल वेबसाइट पर लड़का तलाश रही युवती ठगी का शिकार हो गई। साइबर अपराधी ने उससे दोस्ती कर 1 लाख 61 हजार रुपये एेंठ लिए। एमजी रोड़ पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।उसके मोबाइल नंबर और खाते की जानकारी निकाली गई है।

पुलिस के अनुसार स्नेहलतागंज निवासी 26 वर्षीय युवती के साथ धोखा हुआ है। युवती शादी डाटकाम पर प्रोफाइल अपडेट की थी। उसमें युवती के नंबर भी थे।

गुरुग्राम(हरियाणा) निवासी संदीप वशिष्ठ ने युवती से संपर्क किया और शादी में रुचि दिखाई। दोनों ने एक दूसरे की प्रोफाइल देखी और बातचीत करने लगे।

युवती का आरोप है कि संदीप ने डेबिट कार्ड गुम होने का बोल कर युवती से 1750 रुपए लिए। इसके बाद संदीप अलग अलग बहानों से रुपये लेता रहा। उसने करीब 53 बार में 1 लाख 61 हजार रुपये ले लिए। युवती उस पर भरोसा करने लगी थी। संदीप हर बार कार्ड का बहाना बना देता था।