Indore Gold Rate: चांदी 4500 व सोना 1800 रुपये उछला, सटोरियों की सक्रियता से बढ़ा बाजार

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। पिछले दो दिनों से चल रही गिरावट बुधवार को थम गई। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सटोरियों की सक्रियता बढ़ने और निवेशकों की छुटपुट खरीदी आने से दोनों धातुओं की कीमतों में तेजी रही। बुधवार को कामेक्स पर सोना वायदा 72 डालर उछलकर 4113 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 178 सेंट बढ़कर 52.24 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

इसके चलते भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का वातावरण रहा। बुधवार को इंदौर में सोना केडबरी 1800 रुपये उछलकर 126100 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 4500 रुपये उछलकर 160500 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

ज्वेलर्स का कहना है कि दो दिनों की मंदी के बाद सराफा बाजार में शादी-विवाह के चलते गहनों में मांग धीरे-धीरे बढ़ने लगी थी लेकिन बुधवार को फिर से सोने-चांदी के दाम चढ़ने से कारोबार सीमित देखने को मिला।

कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4113 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4119 डालर और नीचे में 4055 डालर प्रति औंस और चांदी 52.24 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 52.46 डालर और नीचे में 49.17 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

इंदौर के बंद भाव

सोना केडबरी रवा नकद में 126100 सोना (आरटीजीएस) 127100, सोना 22 कैरेट 113100 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। मंगलवार को सोना 124300 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 160500, चांदी आरटीजीएस 160900 चांदी टंच 160700 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1880 रुपये प्रति नग बिका। मंगलवार को चांदी 156000 रुपये पर बंद हुई थी।